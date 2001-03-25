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Раздел: Медицина  
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Названы пять характерных признаков старческого слабоумия

Названы пять характерных признаков старческого слабоумияМедики отмечают, что очень важно обратиться к ним за помощью на ранней стадии развития деменции.

Оказывается, старческое слабоумие можно остановить или же замедлить, но для этого нужно при первых же симптомах обратиться к врачу.

Многие люди упускают из виду серьезные изменения в своем поведении и самочувствии, как и их близкие, предпочитающие "списывать" все на возраст старших родственников.

Прогрессирующая деменция приводит к инвалидности первой группы, когда человек не может существовать без помощи посторонних. Поэтому есть смысл более внимательно относиться к тому, как чувствуют себя и ведут люди преклонного возраста.

Эти симптомы старческого слабоумия должны насторожить вас:

- провалы в памяти о событиях, которые происходили недавно, но в то же время человек может точно рассказывать о своей молодости;

- снижение интеллекта, что можно заметить, если попросить человека решить какую-то задачу, требующую логического мышления;

- нежелание поддерживать дружеские отношения со сверстниками или родными;

- человек самостоятельно не может выполнять какую-либо работу по дому, несмотря на то, что физически он здоров;

- при деменции человек может спонтанно перестать за собой ухаживать, тогда как раньше он тратил много времени на макияж, прическу, маникюр, глажку одежды и так далее;

- отказ от занятия хобби, на которое было потрачено много лет жизни;

- потеря человека во времени и пространстве, от чего он может просто-напросто потеряться и без помощи окружающих не сможет вернуться домой;

- чрезмерная раздражительность и даже агрессия могут проявляться на ранней стадии развития старческого слабоумия;

- мания преследования и напрасные обвинения близких людей в воровстве, обмане или всеобщем заговоре.

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Главное - не ждать, когда все симптомы деменции проявятся, уже при одном-двух признаках следует отвести пожилого человека к врачу, возможно, продлив ему существование в этом мире в здравом уме.
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 Теги: старческое слабоумие, признаки

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Сегодня, 17:54 » Автор: Валерия Янобекова
     2012
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