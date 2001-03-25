Названы пять характерных признаков старческого слабоумия

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Оказывается, старческое слабоумие можно остановить или же замедлить, но для этого нужно при первых же симптомах обратиться к врачу.Многие люди упускают из виду серьезные изменения в своем поведении и самочувствии, как и их близкие, предпочитающие "списывать" все на возраст старших родственников.Прогрессирующая деменция приводит к инвалидности первой группы, когда человек не может существовать без помощи посторонних. Поэтому есть смысл более внимательно относиться к тому, как чувствуют себя и ведут люди преклонного возраста.- провалы в памяти о событиях, которые происходили недавно, но в то же время человек может точно рассказывать о своей молодости;- снижение интеллекта, что можно заметить, если попросить человека решить какую-то задачу, требующую логического мышления;- нежелание поддерживать дружеские отношения со сверстниками или родными;- человек самостоятельно не может выполнять какую-либо работу по дому, несмотря на то, что физически он здоров;- при деменции человек может спонтанно перестать за собой ухаживать, тогда как раньше он тратил много времени на макияж, прическу, маникюр, глажку одежды и так далее;- отказ от занятия хобби, на которое было потрачено много лет жизни;- потеря человека во времени и пространстве, от чего он может просто-напросто потеряться и без помощи окружающих не сможет вернуться домой;- чрезмерная раздражительность и даже агрессия могут проявляться на ранней стадии развития старческого слабоумия;- мания преследования и напрасные обвинения близких людей в воровстве, обмане или всеобщем заговоре.Главное - не ждать, когда все симптомы деменции проявятся, уже при одном-двух признаках следует отвести пожилого человека к врачу, возможно, продлив ему существование в этом мире в здравом уме.