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Раздел: Медицина  
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Ученые рассказали, как английский завтрак помогает лечить рак

Ученые рассказали, как английский завтрак помогает лечить ракЛекарство останавливает производство тестостерона.

Употребление полноценного английского завтрака может сделать лечение опасного рака простаты более эффективным. Это связано с тем, что данный завтрак содержит жирную пищу.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Предназначенные для продления жизни пациентов с запущенным раком простаты лекарства будут более эффективными, если в рацион этих больных войдет полноценный английский завтрак. Сегодня врачи рекомендуют принимать лекарственные препарат абиратерон на пустой желудок. Однако исследование ученых из Университета Чикаго предполагает, что приём этого лекарства вместе с жирной пищей увеличивает уровень абсорбции препарата организмом в 10 раз. Следовательно, дозировки лекарства можно уменьшить. Ну а стоимость терапии при этом также заметно снизится, что скажется на затратах на лечение.

Абиратерон используется для контроля симптомов и задержки в проведении химиотерапии после того, как другие гормональные препараты оказываются неэффективными. Лекарство останавливает производство тестостерона, так что клетки рака простаты просто не могут в дальнейшем развиваться.

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В ходе своего исследования ученые попросили половину из 70 пациентов с запущенным раком простаты принимать стандартную дозировку из 4 таблеток с водой на пустой желудок, а затем ждать в течение часа перед завтраком. Другая половина принимала всего одну таблетку вместе с завтраком, содержащим низкое количество жира, вроде хлопьев с обезжиренным молоком.
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 Теги: Лекарство, английский завтрак, рак

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Сегодня, 18:22 » Автор: Едгар Букмирза
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