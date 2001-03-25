Раздел: Медицина
Медики объяснили, почему идея донорства не прижилась в Украине
В Украине практически нет людей, которые готовы заняться посмертным донорством.
Успех развития трансплантологии в Украине во многом зависит от культуры донорства, то есть готовности граждан жертвовать свои органы. В нашей стране эта культура пока полностью отсутствует. Почему так произошло, и как в других странах воспитывают людей, готовых стать донорами.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.
Незрелость. До осознания собственной роли в жизни общества нужно дорасти. Украинцы лишь в последние лет 10 активно занимаются благотворительностью, считают это важной миссией и осознают личную ответственность за реализацию тех или иных благотворительных программ. До этого даже «бытовое меценатство» (когда вы жертвуете небольшие суммы или вещи конкретным людям, нуждающимся в этом в данную минуту) большинству было чуждо. Сегодня зачастую не стоит вопрос: «Помогать или нет?». Сейчас важны вопросы: «Кому помогать? В какой мере? Как проконтролировать результат?».
То же самое в конце концов произойдет и с донорством. Но этому должно предшествовать несколько обстоятельств. В частности, государство должно сформировать внятную позицию в отношении донорства и последовательно ее продвигать: через СМИ, лидеров мнений, медиков и рекламу.
Пока же Минздрав озвучивает одну идею, а находящийся к нему в оппозиции комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения – другую. Это создает впечатление, что с донорством точно что-то не так, а значит – пока лучше не ввязываться в это дело, то есть быть настроенным негативно. Это подтверждают и данные опросов. Если гипотетически украинцы согласны на посмертное донорство (положительный ответ дает более 60% людей), то официально оформить такое согласие готовы лишь около 30%.
Отсутствие информации.. С украинцами никто не говорит о донорстве как таковом и уж тем более о посмертном. Максимум информации об этом – посты и сообщения о сборе средств на трансплантацию за рубежом. Получается, что необходимые органы есть. Но не в Украине, а где-то в Испании или Беларуси. Но они есть, а значит нам нужно лишь найти деньги. А финансовую проблему этически легче принять, чем свою причастность к общенациональной беде, которой сейчас является отрасль трансплантологии.
Несколько популярных мифов:
Первый: «Вас разберут на органы». Образы черных трансплантологов, которые вырезают сердца и почки прямо на месте ДТП у еще живых людей, по непонятной причине преследуют украинцев. Конкретных случаев никто не знает. Специалистов, способных провести трансплантацию, в нашей стране можно пересчитать по пальцам, а операции проводятся настолько редко, что каждый раз становятся новостным поводом. И где тут, скажите, развернуться черным трансплантологам?
Второй миф связан со страхом, что врачи специально не будут стараться спасти пациента, чтобы забрать его органы. Это типично для украинского общества из-за высокой степени недоверия к медицине в целом и к медикам в частности. Также этот страх обусловлен непониманием того, что именно происходит с организмом человека в момент забора органов. Главным условием изъятия органов является констатация смерти мозга. Именно это, а не наличие сердцебиения или дыхание (их могут обеспечивать специальные аппараты), является для медицины фактом настоящей смерти пациента. Для родных же, которые его окружают, смерть мозга неочевидна. Они видят человека, у которого есть пульс, чье тело теплое и который выглядит живым. Многим именно это не позволяет дать свое согласие на забор органов (в нашей стране такое согласие дают родные покойного).
В большинстве европейских стран умерший человек является донором «по умолчанию», если он при жизни официально не выразил свой отказ от изъятия органов (это фиксируется в специальных госреестрах). А согласно опросам, в Европе 70% людей готовы стать донорами в случае своей смерти. К тому же, здесь сильна активность церкви в поддержку посмертного донорства. Например, в Испании (эта страна является одним из европейских и мировых лидеров в области трансплантологии) в католических соборах размещают информацию с призывами соглашаться ставать донорами после смерти. В проповедях говорится о том, что донорство – это благое богоугодное дело. Таким образом в обществе снимаются очень сильные религиозные предубеждение против этой процедуры.
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В США показатель такой готовности превышает 90%. А среди автовладельцев этот процент приближается к 100. И это заслуга не только пропаганды (в фильмах, ток-шоу, в социальной рекламе), но и наличия своевременной официальной процедуры согласия – в момент получения водительских прав. То есть, при оформлении водительского удостоверения человеку дают возможность осознать, что, во-первых, он в группе риска, потому что может попасть в аварию, а во-вторых, его смерть может быть не напрасной.
Кроме того, в США донорство является своеобразным проявлением патриотизма. Здесь принято в позитивном ключе говорить о тех, кто стал донором и тех, чья жизнь была таким образом спасена. Эти истории вдохновляют людей и убеждают в том, что согласие на изъятие органов является правильным решением.
У нас же долгое время акцент был смещен на страхи и негатив, поэтому понадобится немало времени, чтобы изменить мышление людей.
Успех развития трансплантологии в Украине во многом зависит от культуры донорства, то есть готовности граждан жертвовать свои органы. В нашей стране эта культура пока полностью отсутствует. Почему так произошло, и как в других странах воспитывают людей, готовых стать донорами.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.
Незрелость. До осознания собственной роли в жизни общества нужно дорасти. Украинцы лишь в последние лет 10 активно занимаются благотворительностью, считают это важной миссией и осознают личную ответственность за реализацию тех или иных благотворительных программ. До этого даже «бытовое меценатство» (когда вы жертвуете небольшие суммы или вещи конкретным людям, нуждающимся в этом в данную минуту) большинству было чуждо. Сегодня зачастую не стоит вопрос: «Помогать или нет?». Сейчас важны вопросы: «Кому помогать? В какой мере? Как проконтролировать результат?».
То же самое в конце концов произойдет и с донорством. Но этому должно предшествовать несколько обстоятельств. В частности, государство должно сформировать внятную позицию в отношении донорства и последовательно ее продвигать: через СМИ, лидеров мнений, медиков и рекламу.
Пока же Минздрав озвучивает одну идею, а находящийся к нему в оппозиции комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения – другую. Это создает впечатление, что с донорством точно что-то не так, а значит – пока лучше не ввязываться в это дело, то есть быть настроенным негативно. Это подтверждают и данные опросов. Если гипотетически украинцы согласны на посмертное донорство (положительный ответ дает более 60% людей), то официально оформить такое согласие готовы лишь около 30%.
Отсутствие информации.. С украинцами никто не говорит о донорстве как таковом и уж тем более о посмертном. Максимум информации об этом – посты и сообщения о сборе средств на трансплантацию за рубежом. Получается, что необходимые органы есть. Но не в Украине, а где-то в Испании или Беларуси. Но они есть, а значит нам нужно лишь найти деньги. А финансовую проблему этически легче принять, чем свою причастность к общенациональной беде, которой сейчас является отрасль трансплантологии.
Несколько популярных мифов:
Первый: «Вас разберут на органы». Образы черных трансплантологов, которые вырезают сердца и почки прямо на месте ДТП у еще живых людей, по непонятной причине преследуют украинцев. Конкретных случаев никто не знает. Специалистов, способных провести трансплантацию, в нашей стране можно пересчитать по пальцам, а операции проводятся настолько редко, что каждый раз становятся новостным поводом. И где тут, скажите, развернуться черным трансплантологам?
Второй миф связан со страхом, что врачи специально не будут стараться спасти пациента, чтобы забрать его органы. Это типично для украинского общества из-за высокой степени недоверия к медицине в целом и к медикам в частности. Также этот страх обусловлен непониманием того, что именно происходит с организмом человека в момент забора органов. Главным условием изъятия органов является констатация смерти мозга. Именно это, а не наличие сердцебиения или дыхание (их могут обеспечивать специальные аппараты), является для медицины фактом настоящей смерти пациента. Для родных же, которые его окружают, смерть мозга неочевидна. Они видят человека, у которого есть пульс, чье тело теплое и который выглядит живым. Многим именно это не позволяет дать свое согласие на забор органов (в нашей стране такое согласие дают родные покойного).
В большинстве европейских стран умерший человек является донором «по умолчанию», если он при жизни официально не выразил свой отказ от изъятия органов (это фиксируется в специальных госреестрах). А согласно опросам, в Европе 70% людей готовы стать донорами в случае своей смерти. К тому же, здесь сильна активность церкви в поддержку посмертного донорства. Например, в Испании (эта страна является одним из европейских и мировых лидеров в области трансплантологии) в католических соборах размещают информацию с призывами соглашаться ставать донорами после смерти. В проповедях говорится о том, что донорство – это благое богоугодное дело. Таким образом в обществе снимаются очень сильные религиозные предубеждение против этой процедуры.
Читайте также: Ученые объяснили, почему доноры живут дольше
В США показатель такой готовности превышает 90%. А среди автовладельцев этот процент приближается к 100. И это заслуга не только пропаганды (в фильмах, ток-шоу, в социальной рекламе), но и наличия своевременной официальной процедуры согласия – в момент получения водительских прав. То есть, при оформлении водительского удостоверения человеку дают возможность осознать, что, во-первых, он в группе риска, потому что может попасть в аварию, а во-вторых, его смерть может быть не напрасной.
Кроме того, в США донорство является своеобразным проявлением патриотизма. Здесь принято в позитивном ключе говорить о тех, кто стал донором и тех, чья жизнь была таким образом спасена. Эти истории вдохновляют людей и убеждают в том, что согласие на изъятие органов является правильным решением.
У нас же долгое время акцент был смещен на страхи и негатив, поэтому понадобится немало времени, чтобы изменить мышление людей.
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