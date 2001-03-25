Раздел: Медицина
В Украине отчитались о количестве вакцин
Так, в Минздраве рассказали о расчетах, и о том, стоит ли волноваться.
В Украине по состоянию на 1 марта 2018 года более 15,6 млн доз вакцин на общую суму в 131 млн грн.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на delo.ua.
Заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина прокомментировала ситуацию с вакцинами в Украине, сказав: "В целом ситуация по вакцинам стабильная. У нас более 2,8 млн доз вакцин БЦЖ. Вакцин для профилактики полиомиелита 338,5 тыс. доз инъекционных и 1,5 млн доз оральных. Вакцин для профилактики кори, паротита и краснухи более 300 тыс. доз".
Также замминистра рассказала, что в апреле ведомство ждет поставку партии вакцин для профилактики кори, паротита и краснухи.
Отметим, что первая партия закупленных вакцин КПК за средства 2017 года прибыла в Украину в конце февраля. Как говорят в Минздраве, ЮНИСЕФ доставлял вакцины в ускоренном режиме, так как Украина столкнулась со вспышкой кори.
Напомним, что в конце 2017 года в начале 2018 в Украине произошла вспышка кори. В 2017 году в Украине зафиксировали 4 782 случая заболевания корью, а за первые три недели 2018 года заболели более 1,3 тыс. детей и 709 взрослых. С начала текущего года было зафиксировано 8,4 тыс. случаев кори.
Во время вспышки кори Украина столкнулась с острым дефицитом вакцин КПК в трех областях — в Киевской, Одесской и Закарпатской.
Для того, чтобы решить проблемы с дефицитом вакцин, КПК Минздрав призвал регионы, в которых были излишки вакцин, поделиться ими.
Закарпатская область попросила у Венгрии гуманитарную помощь. Правительство соседней страны выделило области 8 тыс. вакцин. Еще 10 тыс. были переданы ей из областей Украины. Как говорят в Закарпатской ОГА, в 2017 году область получила менее трети от необходимого количества этих препаратов, а с середины января этого года вакцины закончились. Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль обвинил в нехватке вакцин Минздрав.
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При этом в Минздраве говорят, что данная проблема связанна с неправильным расчетом потребности регионов в вакцинах.
"Как раз во время вспышки кори мы увидели, что существующий расчет некорректный. Он ведет к тому, что в одних областях избыток вакцин, они просто лежат на складах, а в других вспышка кори вызвала дефицит. Чтобы избежать этого в будущем, мы обратились к ЮНИСЕФ и ВОЗ, которые предоставили нам методику расчета потребности в вакцинах по международным стандартам. Это несложная формула. Есть статистика рождаемости детей, есть количество людей из группы риска контакта с инфекциями, и другие факторы, которые влияют на конечный показатель. По формуле мы можем рассчитать потребность Украины во всех вакцинах на несколько лет вперед, а именно на три года",— рассказывает Ольга Стефанишина и добавляет, что кроме нового расчета Минздрав упростил правила передачи вакцин между регионами.
В Украине по состоянию на 1 марта 2018 года более 15,6 млн доз вакцин на общую суму в 131 млн грн.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на delo.ua.
Заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина прокомментировала ситуацию с вакцинами в Украине, сказав: "В целом ситуация по вакцинам стабильная. У нас более 2,8 млн доз вакцин БЦЖ. Вакцин для профилактики полиомиелита 338,5 тыс. доз инъекционных и 1,5 млн доз оральных. Вакцин для профилактики кори, паротита и краснухи более 300 тыс. доз".
Также замминистра рассказала, что в апреле ведомство ждет поставку партии вакцин для профилактики кори, паротита и краснухи.
Отметим, что первая партия закупленных вакцин КПК за средства 2017 года прибыла в Украину в конце февраля. Как говорят в Минздраве, ЮНИСЕФ доставлял вакцины в ускоренном режиме, так как Украина столкнулась со вспышкой кори.
Напомним, что в конце 2017 года в начале 2018 в Украине произошла вспышка кори. В 2017 году в Украине зафиксировали 4 782 случая заболевания корью, а за первые три недели 2018 года заболели более 1,3 тыс. детей и 709 взрослых. С начала текущего года было зафиксировано 8,4 тыс. случаев кори.
Во время вспышки кори Украина столкнулась с острым дефицитом вакцин КПК в трех областях — в Киевской, Одесской и Закарпатской.
Для того, чтобы решить проблемы с дефицитом вакцин, КПК Минздрав призвал регионы, в которых были излишки вакцин, поделиться ими.
Закарпатская область попросила у Венгрии гуманитарную помощь. Правительство соседней страны выделило области 8 тыс. вакцин. Еще 10 тыс. были переданы ей из областей Украины. Как говорят в Закарпатской ОГА, в 2017 году область получила менее трети от необходимого количества этих препаратов, а с середины января этого года вакцины закончились. Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль обвинил в нехватке вакцин Минздрав.
Читайте также: Украина рискует остаться без вакцин от кори
При этом в Минздраве говорят, что данная проблема связанна с неправильным расчетом потребности регионов в вакцинах.
"Как раз во время вспышки кори мы увидели, что существующий расчет некорректный. Он ведет к тому, что в одних областях избыток вакцин, они просто лежат на складах, а в других вспышка кори вызвала дефицит. Чтобы избежать этого в будущем, мы обратились к ЮНИСЕФ и ВОЗ, которые предоставили нам методику расчета потребности в вакцинах по международным стандартам. Это несложная формула. Есть статистика рождаемости детей, есть количество людей из группы риска контакта с инфекциями, и другие факторы, которые влияют на конечный показатель. По формуле мы можем рассчитать потребность Украины во всех вакцинах на несколько лет вперед, а именно на три года",— рассказывает Ольга Стефанишина и добавляет, что кроме нового расчета Минздрав упростил правила передачи вакцин между регионами.
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