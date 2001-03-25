Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

В Украине отчитались о количестве вакцин

В Украине отчитались о количестве вакцин

Похожие новости по теме

В Украине продолжается вспышка кори В Украине с начала года корью заболели 7 752 человека.

ВОЗ предлагает изменить состав вакцин от гриппа Существующие вакцины не совпадают по антигенным свойствам с вирусами гриппа типа A и B