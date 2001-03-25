Ученые нашли новое объяснение внезапной смерти у младенцев

Похожие новости по теме

По результатам исследования, причиной смерти легендарного музыканта стала гипертрофическая кардиомиопатия. В рамках проекта Dead Famous DNA ("ДНК умерших знаменитостей") ученые исследовали ДНК Элвиса Пресли, полученную из образцов его волос. Оказалось, у певца было генетическое заболевание - гипертрофическая кардиомиопатия,

Ученые считают, что в лени человека виновны гены, и они собираются вывести лекарство от нее. Специалисты Абердинского университета и Китайской академии наук не исключают, что им удастся создать лекарство от лени, воздействующее на гены, пишет The Daily Mail.