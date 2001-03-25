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Раздел: Медицина  
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Ученые нашли новое объяснение внезапной смерти у младенцев

Ученые нашли новое объяснение внезапной смерти у младенцевТак, причиной таких страшных смертей может быть генетическая мутация.

Британские учёные совместно с американскими коллегами произвели исследование синдрома внезапной детской смерти. В результате было обнаружено, что данное явление связано с мутацией в ДНК ребёнка.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.

Во время исследования был произведён анализ более тысяче медицинских карт новорожденных. Из них 237 умерли от синдрома внезапной детской смерти (СВДС). У каждого пятого младенца была обнаружена генетическая мутация. Подобного рода структурные изменения в ДНК являются причиной в сбое при развитии дыхательных мышц, что в свою очередь приводит к нервно-мышечным расстройствам.

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На сегодняшний день фармакологи разработали лекарство, которое помогает детям и взрослым справиться с этим заболеванием. Но всё ещё остается неизвестным то, существует ли польза от данных препаратов при лечении мутации у младенцев и можно ли будет спасти новорожденных. На данный момент учёные причины и подробности появления генетической мутации, а также выявляют все сопровождающие её факторы.
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 Теги: синдром, младенцы, медицина

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Сегодня, 23:01 » Автор: Едгар Букмирза
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