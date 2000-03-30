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Раздел: Медицина  
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Медики объяснили, зачем нужно употреблять щавель

Медики объяснили, зачем нужно употреблять щавель Это растение можно использовать не только в приготовлении зелёного борща.

Щавель — одно из самых полезных растений весны. Чем он полезен и что с ним можно приготовить, кроме зеленого борща? Рассказывает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Высокое содержание витаминов
Щавель содержит рекордно высокие дозы витаминов В и С, а потому способен лечить авитаминоз, анемию, предупреждать простудные заболевания и улучшать работу мозга.

Белок
В щавле содержится много белка, едва ли не больше, чем вл всех других растениях. Если занимаешься спортом, или просто хочешь держать мышцы в тонусе, не забудь добавить в рацион щавель.

Улучшение работы желудка
Благодаря высокой кислотности, щавель провоцирует выделение желудочного сока, что положительно сказывается на работе пищеварительной системы, помогает при перееданиях и «ленивом желудке».

Помощь при менструации
Это растение способно уменьшать обильность выделении при менструальном цикле, а так же блокирует болевые рецепторы, благодаря чему незаменим в первый день месячных.

Очищение организма
Щавель выводит из организма лишние токсины и шлаки: это идеальный продукт для детокса после праздников, застолий, или обычного переедания.

Нормализация давления
Благодаря свойствам очищения организма от холестерина и расширения сосудов, щавель улучшает кровообращение и регулирует как низкое, так и высокое давление до здоровой нормы.

Снятие головных болей
Мало какое растение борется с болью так же хорошо, как щавель.

Это относится в том числе к головным болям, отвар щавля способен побороть даже мигрень.

Как приготовить щавель
Мы хорошо знаем зеленый борщ, но где еще можно вкусно использовать это растение?

Щавель и мята отлично дополнят салат с тунцом, или индейкой под сливочным соусом. Щавель и имбирь станут идеальным соусом к судаку, если сбить их в блендере с ложкой оливкового масла.

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Также щавель — лучшая начинка для сладкого дрожжевого пирога.
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 Теги: желудок, здоровье, щавель

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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