Эти привычки значительно ухудшают состояние волос

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5 типичных ошибок в уходе за волосами

Мыть голову нужно по мере загрязнения, используя шампунь, который соответствует вашему типу волос.

При взгляде на человека, сразу обращаешь внимание, на то, как выглядят его волосы.