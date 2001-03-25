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Раздел: Медицина  
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Стало известно, как формируется темперамент в детском возрасте

Стало известно, как формируется темперамент в детском возрасте Психологи провели крупное исследование.

Ранний опыт взаимодействия с экологически суровой средой в сочетании с темпераментом ребенка может повлиять на последующее развитие его способностей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Как известно, темперамент — это индивидуальные особенности каждого человека, определяющие динамику протекания его психических процессов и поведения, подвижность, активность, быстроту или замедленность реакций.

Дети, которые растут в суровых экологических условиях, уже в возрасте двух лет проявляют повышенный уровень упорства, смелости и активности, а к четырем годам достаточно хорошо владеют способностью решения проблем за вознаграждение.

Однако, независимо от общения, условий жизни и воспитания, при отсутствии мотивации, задача, поставленная перед малышом, не решается.

«Результаты нашего исследования подтверждают, что окружающая среда (не только климат, но и экологическая ситуация, а также поведение людей в тех или иных условиях) в сочетании с темпераментом ребенка, формируют когнитивную функцию центральной нервной системы, адаптируя ее к предложенным условиям жизни», — говорит Дженнифер Суор, ведущий автор исследования «Детская психология и психиатрия».

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Выводы психологов также подтверждают, что эволюционный подход к развитию детей позволит осознать важность их адаптации в процессе познания. А значит мы поймем, как их когнитивные способности развиваются в стрессовых условиях.
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 Теги: темперамент, психология

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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