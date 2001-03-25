Раздел: Медицина
Эти средства считаются эффективными при отечности
Эксперты подсказали, как быстро можно избавиться от отеков на лице и теле.
Заметить на своем лице и конечностях отеки не так уж и сложно, достаточно посмотреть на себя в зеркало. Не все люди отекают, да и в целом отечность может проявляться лишь изредка, чему способствуют некоторые причины.
Самыми распространенными провокаторами опухания глаз, а также пальцев на руках и щиколоток являются:
- злоупотребление алкоголем;
- чрезмерное употребление воды и любой другой жидкости перед сном;
- употребление сильно соленых, углеводных, сладких и жирных блюд на ужин.
Бывает и так, что отечность вызвана неправильной работой мочеполовой и кровеносной систем. Определить истинную причину вы можете и без врача, понаблюдав за собой пару недель, чтобы понять, что именно вызывает отеки.
Как избавиться от отечности на лице и теле?
Вздутие и отек живота - свидетельствует о том, что какой-то продукт забродил в кишечнике, поэтому наилучшим способом будет выпитая чашка натурального кофе или любого другого напитка со слабительным эффектом. Желательно, в этот день соблюдать щадящую диету и не раздражать кишечник снова.
Отеки под глазами и в целом всего лица - чаще всего это показатель неправильного питания, поэтому нужно пить с самого утра побольше воды, сделать зарядку, протереть лицо кубиком льда, который приготовлен из отвара петрушки, принять душ. На завтрак лучше съесть порцию овсяной каши с медом и орехами, выпить чашку зеленого чая или шиповникового отвара.
Отекшие пальцы на руках - могут говорить о дисфункции почек, поэтому с такими отеками лучше обратиться к врачу, тем более, если они преследуют вас длительное время. Можно пить травяные настои и отвар шиповника, что поможет избавиться от лишней жидкости в организме.
Если отекают нижние конечности - это может быть первым признаком неправильного кровообращения, а также застоя жидкости. Попробуйте подложить на ночь что-то большое под матрац, чтобы ваши ноги были чуть выше головы. Вы можете сделать массаж - поднимите ногу в верх, обхватите в области у пальцев двумя ладонями и проведите до колена или чуть выше. Повторить 20-30 раз. Таким образом вы разгоните застой, кровь зациркулирует и лишняя жидкость вместе с отеками исчезнет.
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Попробуйте воспользоваться этими простыми рекомендациями против отечности и вы забудете, что такое выйти на работу с опухшим лицом.
Заметить на своем лице и конечностях отеки не так уж и сложно, достаточно посмотреть на себя в зеркало. Не все люди отекают, да и в целом отечность может проявляться лишь изредка, чему способствуют некоторые причины.
Самыми распространенными провокаторами опухания глаз, а также пальцев на руках и щиколоток являются:
- злоупотребление алкоголем;
- чрезмерное употребление воды и любой другой жидкости перед сном;
- употребление сильно соленых, углеводных, сладких и жирных блюд на ужин.
Бывает и так, что отечность вызвана неправильной работой мочеполовой и кровеносной систем. Определить истинную причину вы можете и без врача, понаблюдав за собой пару недель, чтобы понять, что именно вызывает отеки.
Как избавиться от отечности на лице и теле?
Вздутие и отек живота - свидетельствует о том, что какой-то продукт забродил в кишечнике, поэтому наилучшим способом будет выпитая чашка натурального кофе или любого другого напитка со слабительным эффектом. Желательно, в этот день соблюдать щадящую диету и не раздражать кишечник снова.
Отеки под глазами и в целом всего лица - чаще всего это показатель неправильного питания, поэтому нужно пить с самого утра побольше воды, сделать зарядку, протереть лицо кубиком льда, который приготовлен из отвара петрушки, принять душ. На завтрак лучше съесть порцию овсяной каши с медом и орехами, выпить чашку зеленого чая или шиповникового отвара.
Отекшие пальцы на руках - могут говорить о дисфункции почек, поэтому с такими отеками лучше обратиться к врачу, тем более, если они преследуют вас длительное время. Можно пить травяные настои и отвар шиповника, что поможет избавиться от лишней жидкости в организме.
Если отекают нижние конечности - это может быть первым признаком неправильного кровообращения, а также застоя жидкости. Попробуйте подложить на ночь что-то большое под матрац, чтобы ваши ноги были чуть выше головы. Вы можете сделать массаж - поднимите ногу в верх, обхватите в области у пальцев двумя ладонями и проведите до колена или чуть выше. Повторить 20-30 раз. Таким образом вы разгоните застой, кровь зациркулирует и лишняя жидкость вместе с отеками исчезнет.
Читайте также: В Украине отчитались о количестве вакцин
Попробуйте воспользоваться этими простыми рекомендациями против отечности и вы забудете, что такое выйти на работу с опухшим лицом.
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