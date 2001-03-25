» » Как реже болеть: ценные советы от иммунологов
Раздел: Медицина  
0

Как реже болеть: ценные советы от иммунологов

Как реже болеть: ценные советы от иммунологов Медики подсказали, что делать, чтобы уменьшить количество больничных.

В течение всей своей жизни человек сталкивается с множеством бактерий и вирусов, благодаря чему у него в организме вырабатываются антитела к ним. Но если иммунная система ослаблена и защитных сил недостаточно для того, чтобы противостоять патогенным микроорганизмам, человек заболевает и не обходится без лекарственных препаратов, а также помощи квалифицированных медиков.

Как бы это странно не звучало, но большинство врачей ежедневно обследуют переносчиков тех или иных вирусов, и при этом остаются здоровыми. Оказывается, все они взяли за привычку укреплять свой иммунитет такими способами:

Витамин D гораздо полезнее витамина С. В плане укрепления иммунитета витамин D играет важнейшую роль и его дефицит как раз приводит к ослаблению защитных сил организма. Так что медики советуют чаще бывать на солнце и регулярно употреблять рыбу, а также морепродукты.

Перестать быть пассивным курильщиком. В последнее время все больше людей бросают курить, так как это вредно для здоровья. Но остальные мало задумываются о том, как плохо отражается на организме пассивное курение, которое включает в себя дыхание не только прокуренного воздуха, а и ношение одежды, пропитанной табачным дымом. То же самое касается и волос, впитывающих в себя дым от сигарет, как губка. Врачи рекомендуют чаще мыть волосы и стирать одежду, имеющие неприятный аромат.

Не мыть руки, лицо и тело антибактериальным мылом с триклозаном в составе. Вопреки данным из рекламы, откуда мы знаем, что антибактериальное мыло защищает нас от вирусов, медики утверждают, что триклозан, входящий в состав этого мыла, наоборот, разрушает защитный барьер на слизистых и коже, за счет чего вирусам из вне легче проникнуть в организм человека.

Своевременная вакцинация. Делать прививку в момент эпидемии того или иного инфекционного заболевания - небезопасно и неправильно. А вот заранее побеспокоиться о своем здоровье и пройти вакцинацию против самых распространенных вирусов просто необходимо.

Читайте также: Медики рассказали, как избежать появления гастрита

Если вы будете, как и медики, соблюдать вышеперечисленные меры профилактики вирусных и бактериальных заболеваний, то, как минимум, количество больничных листов в год сократится вдвое.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: иммунитет, советы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:37 » Автор: Валерия Янобекова
     955
     0

Похожие новости по теме

Эти продукты помогут укрепить иммунитет зимой Эти продукты помогут укрепить иммунитет зимой

Медики подсказали, какими продуктами следует обогатить зимний рацион питания, чтобы меньше болеть.

Медики посоветовали, как укрепить иммунитет в декабре Медики посоветовали, как укрепить иммунитет в декабре

Для того, чтобы защититься от зимних вирусов, необязательно пить витамины в таблетках.

Названы лучшие методы профилактики ОРВИ и гриппа Названы лучшие методы профилактики ОРВИ и гриппа

Выполняя меры профилактики гриппа и ОРВИ ежедневно, вы обезопасите себя от подобных сезонных заболеваний.

Терапевты рассказали всю правду о прививках против гриппа Терапевты рассказали всю правду о прививках против гриппа

Эта информация будет полезна всем, кто не хочет болеть осенью и зимой.

Проверенные и эффективные способы повышения иммунитета Проверенные и эффективные способы повышения иммунитета

Учимся самостоятельно укреплять иммунную систему, чтобы часто не болеть.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх