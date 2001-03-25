Новая "молочная" диета: минус 5 кг за неделю

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До пляжного сезона осталось не так много времени и многие женщины мечтают к этому времени, если не похудеть кардинально, то хотя бы избавиться от набранных за зиму лишних килограммов.Добиться ошеломляющего результата поможет новая молочная диета, рассчитанная на 7 дней. По желанию, можно увеличить длительность диеты, но диетологи советую сидеть на ней не несколько недель подряд, а неделю через неделю.Таким образом худеющий будет восполнять запас витаминов и минералов в организме, так как молочные продукты обогащены только кальцием, полезными бактериями и еще незначительным набором микроэлементов, необходимых для полноценного пищеварения и функционирования всех внутренних органов и систем.Рацион на первые четыре дня диеты составляют следующие продукты: 1,5-2 л фильтрованной воды, 0,5 л кефира, 250 мл натурального йогурта, 200 г несоленого сыра "здоровье" или брынзы.Остальные три дня можно есть: по литру воды и молока, 150 г нежирной рыбы, апельсин или грейпфрут, 250 мл натурального йогурта и 200 г творога.Все продукты и их количество казаны из расчета на один день.Быстрое похудение на этой молочной диете обусловлено тем, что разрешенные продукты заполняют кишечник полезными бактериями и обмен веществ ускоряется. К тому же, на диете запрещено употреблять соль, сахар, алкоголь, газировку, мучное и сдобное, жирные и жареные продукты, которые ведут к увеличению массы тела и задержке жидкости в нем.