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Раздел: Медицина  
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Доктор Комаровский назвал популярный препарат, который не помогает

Доктор Комаровский назвал популярный препарат, который не помогает Бактерии уже выработали резистивность к этому антибиотику.

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский предупреждает об опасности популярного в Украине антибиотика «Левомецитин», который используют десятилетиями практически в каждой семье, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Публичные люди.

Об этом специалист написал на своей странице в Facebook: "Эти лекарства используются практически в каждой семье уже на протяжении 70 лет, поэтому раньше чувствительны бактерии уже давно перестали на него реагировать. Более того, на сегодняшний день ни при одном инфекционном заболевании его не рассматривают в качестве лечения".

"Данный медикамент рекомендуется только в качестве резервного средства при менингитах, сальмонеллезе, брюшном тифе, чуме и ряде других заболеваний. Более того, отказ от применения хлорамфеникола в современной медицине продиктовано еще и тем, что могут возникать побочные эффекты, в частности, к таковым относится апластическая анемия, оставляет мало шансов на выздоровление и является фактором риска развития острого лейкоза".

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"Поэтому устарелые «бабушкины» советы лечить все подряд «Левомецитином» стоит отбрасывать подальше. Более того, ни в коем случае не стоит заниматься самолечением и использовать данный препарат на свое усмотрение",- заключил доктор.
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 Теги: Комаровский, левомецитин

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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