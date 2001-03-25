» » В Британии появилась неизлечимая венерическая болезнь
Раздел: Медицина  
0

В Британии появилась неизлечимая венерическая болезнь

В Британии появилась неизлечимая венерическая болезнь Новая разновидность гонореи устойчива к антибиотикам.

В Великобритании недавно было зафиксировано три случая гонореи, которую невозможно вылечить антибиотиками. Новый штамм инфекции устойчив к традиционным препаратам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Великобритании, один из жителей был инфицирован в результате близости с одной из женщин в Юго-Восточной Азии. Два других пациента находятся в медицинских учреждениях графства Уэст-Мидлендс.

В ведомстве заявили, что это первые случаи, когда гонорею не удалось вылечить традиционными методами. Впрочем, медики давно предупреждали, что это рано или поздно произойдет.

Министерство уже выявило партнеров инфицированных пациентов с целью сдержать распространение инфекции.

Как заявил представитель ведомства доктор Гвенда Хьюз, впервые азитромицин и цефтриаксон не дали никакого результата при лечении гонореи.

Медики пытаются использовать другие препараты, однако высказывают уверенность, что и от их использования не будет никакого эффекта.

Читайте также: Папа Римский признал, что никакого ада не существует

Глава Британской ассоциации по вопросам сексуального здоровья и ВИЧ доктор Олвен Уильямс заявил, что появление этого нового штамма гонореи с высокой устойчивостью вызывает серьезное опасение.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Британия, болезнь

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
     127
     0

Похожие новости по теме

Медики нашли неожиданную причину гипертонии Медики нашли неожиданную причину гипертонии

Это дает медикам надежду на то, что гипертонию можно будет вылечить с помощью простых препаратов.

Какие опасности таят скрытые формы гонореи Какие опасности таят скрытые формы гонореи

Гонорея относится к одному из самых старейших заболеваний, которые передаются половым путем.

Можно ли вылечить хламидиоз у мужчин? Можно ли вылечить хламидиоз у мужчин?

Урогенитальный хламидиоз – венерическое заболевание, передающееся половым путём, возбудителем которого является бактерия Chlamydia trachomatis. Чаще всего, мужчины заражаются им через незащищённый половой акт.

Может ли клюквенный сок предотвратить развитие инфекции мочевых путей? Может ли клюквенный сок предотвратить развитие инфекции мочевых путей?

Бабушкины сказки может поддержать современная наука: найдены новые доказательства того, что клюквенный сок может предотвратить или даже вылечить инфекции мочевых путей. Самым большим анализом на сегодняшний день является обзор 24 исследований, включивших более 4,400 пациентов. Миллионы американцев, главным образом женщины,

Миру грозит эпидемия неизлечимой гонореи! Миру грозит эпидемия неизлечимой гонореи!

К такому малоприятному выводу пришли ученые из Новой Зеландии. Новые исследования этой болезни показывают, что штаммы прогрессивно мутируют с большой скоростью. Обычный пенициллин уже давно не действует на возбудитель заболевания, как это было еще в 1970 году. Медики уже давно начали принимать другие меры борьбы с гонореей, но


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх