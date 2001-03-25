Раздел: Медицина
В Британии появилась неизлечимая венерическая болезнь
Новая разновидность гонореи устойчива к антибиотикам.
В Великобритании недавно было зафиксировано три случая гонореи, которую невозможно вылечить антибиотиками. Новый штамм инфекции устойчив к традиционным препаратам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения Великобритании, один из жителей был инфицирован в результате близости с одной из женщин в Юго-Восточной Азии. Два других пациента находятся в медицинских учреждениях графства Уэст-Мидлендс.
В ведомстве заявили, что это первые случаи, когда гонорею не удалось вылечить традиционными методами. Впрочем, медики давно предупреждали, что это рано или поздно произойдет.
Министерство уже выявило партнеров инфицированных пациентов с целью сдержать распространение инфекции.
Как заявил представитель ведомства доктор Гвенда Хьюз, впервые азитромицин и цефтриаксон не дали никакого результата при лечении гонореи.
Медики пытаются использовать другие препараты, однако высказывают уверенность, что и от их использования не будет никакого эффекта.
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Глава Британской ассоциации по вопросам сексуального здоровья и ВИЧ доктор Олвен Уильямс заявил, что появление этого нового штамма гонореи с высокой устойчивостью вызывает серьезное опасение.
В Великобритании недавно было зафиксировано три случая гонореи, которую невозможно вылечить антибиотиками. Новый штамм инфекции устойчив к традиционным препаратам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения Великобритании, один из жителей был инфицирован в результате близости с одной из женщин в Юго-Восточной Азии. Два других пациента находятся в медицинских учреждениях графства Уэст-Мидлендс.
В ведомстве заявили, что это первые случаи, когда гонорею не удалось вылечить традиционными методами. Впрочем, медики давно предупреждали, что это рано или поздно произойдет.
Министерство уже выявило партнеров инфицированных пациентов с целью сдержать распространение инфекции.
Как заявил представитель ведомства доктор Гвенда Хьюз, впервые азитромицин и цефтриаксон не дали никакого результата при лечении гонореи.
Медики пытаются использовать другие препараты, однако высказывают уверенность, что и от их использования не будет никакого эффекта.
Читайте также: Папа Римский признал, что никакого ада не существует
Глава Британской ассоциации по вопросам сексуального здоровья и ВИЧ доктор Олвен Уильямс заявил, что появление этого нового штамма гонореи с высокой устойчивостью вызывает серьезное опасение.
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