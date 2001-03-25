» » Этот недорогой продукт поможет сохранить здоровье сердца
Раздел: Медицина  
0

Этот недорогой продукт поможет сохранить здоровье сердца

Этот недорогой продукт поможет сохранить здоровье сердцаЕшьте красную фасоль.

Ученые сочли наиполезнейшей для сосудов и сердца красную фасоль, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.

Исследователи констатировали, что красная фасоль заслуживает отдельного внимания как доступный продукт, содержащий в себе высокие уровни аминокислот, магния, калия, кальция, клетчатки, белка и омега-3 кислот. «Блюда из фасоли помогают людям в похудении и служат отличной профилактикой заболеваний сердца и сосудов», - отметили специалисты.

С точки зрения диетологи фасоль – это продукт, с которым мало что может сравниться. По пищевой ценности и способности насыщать красную фасоль можно приравнять к мясным изделиям. Регулярное употребление фасоль нормализует метаболизм во всех системах организма человека.

Фасоль является великолепным «антивозрастным» продуктом, который способствует выработке важного для гладкой кожи белка коллагена. Кроме того, в плодах этого бобового растения содержится большое количество витаминов, помогающих поддерживать здоровый вид волос и ногтей.

Читайте также: Этот продукт поможет сохранить молодость

Также в состав фасоли входит фолиевоая кислота, недостаток которой связан с повреждениями стенок сосудов, развитием атеросклероза, гипертонии. Содержащиеся в бобовых растворимые волокна снижают содержание плохого холестерина, что необходимо для нормальной работы сердца.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: продукты, сердце

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:57 » Автор: Анна Мартынова
     648
     0

Похожие новости по теме

Врачи назвали самый полезный продукт для здоровья печени и почек Врачи назвали самый полезный продукт для здоровья печени и почек

Специалисты рассказали, почему необходимо употреблять фасоль

Медики объяснили, в чем польза фасоли для здоровья Медики объяснили, в чем польза фасоли для здоровья

Лучший продукт для тех, кто намерен стать долгожителем.

Ученые назвали доступный продукт продлевающий жизнь Ученые назвали доступный продукт продлевающий жизнь

Кроме того, этот продукт защищает от многих болезней

Медики рассказали, почему необходимо есть фасоль Медики рассказали, почему необходимо есть фасоль

Назван продукт, который продлевает жизнь.

Стручковая фасоль может снизить уровень холестерина Стручковая фасоль может снизить уровень холестерина

Фасоль обладает огромным количеством полезных веществ. «Мы обнаружили снижение уровня плохого холестерина на 5 процентов при употребление одной порции бобовых в день в течение 6 недель», – уточнила соавтор исследования Ванесса Ха, которое проводилось в клинике Св. Михаила в Торонто. Одна порция – это примерно три четверти


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх