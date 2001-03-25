Раздел: Медицина
Названы самые важные минералы для успешного похудения
Ешьте больше продуктов с этими минералами.
Ученые заявили о том, что лучшими борцами с лишним весом являются кальций, селен и цинк, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.
Тем, кто мечтает похудеть, нужно уделять достаточно внимания этим трем минералам. По их словам, достаточное поступление кальция в организм коррелирует с умеренной активностью гормона кальцитриола, побуждающего организм тормозить распад жиров и увеличивать объем жировой прослойки в теле.
«Кальций также способствует потере жира за счет уменьшения количества диетического жира, который поглощается кишечником», - отметили ученые.
Другой минерал, селен, крайне важен для нормальных функций щитовидной железы. Низкий уровень селена может нарушать выработку гормонов щитовидной железой и способствовать гипотиреозу. При данном нарушении жировая масса скапливается в организме, вместо того, чтобы активно расходоваться для поддержания метаболических процессов.
Недостаток цинка в организме чреват замедлением обмена веществ, что подтвердилось исследованиями, проводившимися в стенах Массачусетского университета. По словам ученых, дефицит минералов может быть вызван как недостаточным употреблением продуктов с их содержанием, так и проблемами с их усвоением организмом или внутренними нарушениями. Например, дефицит цинка часто развивается у человека на фоне сбоев с деятельностью щитовидной железы, болезнями печени.
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В рационе питания превосходными источниками кальция являются молочные и кисломолочные продукты, цинка – яйца, морепродукты, томаты и свекла, селена – орехи и семечки, бобовые, сухофрукты.
Ученые заявили о том, что лучшими борцами с лишним весом являются кальций, селен и цинк, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.
Тем, кто мечтает похудеть, нужно уделять достаточно внимания этим трем минералам. По их словам, достаточное поступление кальция в организм коррелирует с умеренной активностью гормона кальцитриола, побуждающего организм тормозить распад жиров и увеличивать объем жировой прослойки в теле.
«Кальций также способствует потере жира за счет уменьшения количества диетического жира, который поглощается кишечником», - отметили ученые.
Другой минерал, селен, крайне важен для нормальных функций щитовидной железы. Низкий уровень селена может нарушать выработку гормонов щитовидной железой и способствовать гипотиреозу. При данном нарушении жировая масса скапливается в организме, вместо того, чтобы активно расходоваться для поддержания метаболических процессов.
Недостаток цинка в организме чреват замедлением обмена веществ, что подтвердилось исследованиями, проводившимися в стенах Массачусетского университета. По словам ученых, дефицит минералов может быть вызван как недостаточным употреблением продуктов с их содержанием, так и проблемами с их усвоением организмом или внутренними нарушениями. Например, дефицит цинка часто развивается у человека на фоне сбоев с деятельностью щитовидной железы, болезнями печени.
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В рационе питания превосходными источниками кальция являются молочные и кисломолочные продукты, цинка – яйца, морепродукты, томаты и свекла, селена – орехи и семечки, бобовые, сухофрукты.
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