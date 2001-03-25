» » Названы самые важные минералы для успешного похудения
Раздел: Медицина  
0

Названы самые важные минералы для успешного похудения

Названы самые важные минералы для успешного похуденияЕшьте больше продуктов с этими минералами.

Ученые заявили о том, что лучшими борцами с лишним весом являются кальций, селен и цинк, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.

Тем, кто мечтает похудеть, нужно уделять достаточно внимания этим трем минералам. По их словам, достаточное поступление кальция в организм коррелирует с умеренной активностью гормона кальцитриола, побуждающего организм тормозить распад жиров и увеличивать объем жировой прослойки в теле.

«Кальций также способствует потере жира за счет уменьшения количества диетического жира, который поглощается кишечником», - отметили ученые.

Другой минерал, селен, крайне важен для нормальных функций щитовидной железы. Низкий уровень селена может нарушать выработку гормонов щитовидной железой и способствовать гипотиреозу. При данном нарушении жировая масса скапливается в организме, вместо того, чтобы активно расходоваться для поддержания метаболических процессов.

Недостаток цинка в организме чреват замедлением обмена веществ, что подтвердилось исследованиями, проводившимися в стенах Массачусетского университета. По словам ученых, дефицит минералов может быть вызван как недостаточным употреблением продуктов с их содержанием, так и проблемами с их усвоением организмом или внутренними нарушениями. Например, дефицит цинка часто развивается у человека на фоне сбоев с деятельностью щитовидной железы, болезнями печени.

Читайте также: Названы самые важные снимки в истории фотоискусства. Фото

В рационе питания превосходными источниками кальция являются молочные и кисломолочные продукты, цинка – яйца, морепродукты, томаты и свекла, селена – орехи и семечки, бобовые, сухофрукты.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: похудение, минералы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:47 » Автор: Анна Мартынова
     21
     0

Похожие новости по теме

Ученые назвали лучшие продукты для нормализации тестостерона Ученые назвали лучшие продукты для нормализации тестостерона

Для нормализации тестостерона следует употреблять витамины группы В.

Названы самые полезные продукты для щитовидки Названы самые полезные продукты для щитовидки

Много людей в мире страдают заболеванием щитовидной железы.

Названы лучшие продукты для нормализации тестостерона Названы лучшие продукты для нормализации тестостерона

Они содержат цинк и витамины группы В.

Названы самые полезные и вредные продукты для щитовидной железы Названы самые полезные и вредные продукты для щитовидной железы

Правильное, сбалансированное питание играет не последнюю роль в профилактике заболеваний щитовидной железы.

Названы причины употреблять продукты, богатые кальцием Названы причины употреблять продукты, богатые кальцием

Медики рассказали, почему кальций так важен для организма.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх