Раздел: Медицина
Мед с корицей: напиток, существенно "разгоняющий" метаболизм
Полезный напиток для похудения.
Снизить свой вес вполне реально и без диет и дополнительных физических нагрузок, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Для этого достаточно каждый день выпивать напиток, который под силу сделать каждому. Ингредиенты для него наверняка найдутся на любой кухне.
Суть метода крайне проста: нужно каждый вечер перед сном выпивать стакан приготовленного напитка и все. За ночь он ускорит обмен веществ, что постепенно приведет к снижению веса. Кроме того, эта смесь дополнительно очистит ваш кишечник, снизит уровень холестерина, укрепит сердце и сосуды.
Итак, вы решились на похудение — какие же продукты понадобятся?
1. Мед
Этот чрезвычайно питательный и полезный продукт просто незаменим для здоровья.
2. Корица
Именно она улучшает метаболизм. Корицу можно принимать отдельно или добавлять к другим блюдам (четверть чайной ложки с каждым приемом пищи), но особенно сильный эффект получится, если смешать ее с медом.
Приготовление: В стакан (200 мл) кипятка добавьте 0,5 чайной ложки корицы и дайте смеси остыть в течение получаса. Затем в остывшую (не горячую!) воду следует добавить 1 чайную ложку меда. Все перемешать и поставить в холодильник настояться. Выпивать этот напиток нужно на ночь, за полчаса до сна, не разбавляя и ничего в него не добавляя.
Читайте также: Эти напитки с корицей ускоряют обмен веществ
Принимайте эту смесь регулярно, и результаты вас приятно удивят. Удачи, и будьте здоровы! Надеемся, что эта статья была вам полезной.
Снизить свой вес вполне реально и без диет и дополнительных физических нагрузок, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Для этого достаточно каждый день выпивать напиток, который под силу сделать каждому. Ингредиенты для него наверняка найдутся на любой кухне.
Суть метода крайне проста: нужно каждый вечер перед сном выпивать стакан приготовленного напитка и все. За ночь он ускорит обмен веществ, что постепенно приведет к снижению веса. Кроме того, эта смесь дополнительно очистит ваш кишечник, снизит уровень холестерина, укрепит сердце и сосуды.
Итак, вы решились на похудение — какие же продукты понадобятся?
1. Мед
Этот чрезвычайно питательный и полезный продукт просто незаменим для здоровья.
2. Корица
Именно она улучшает метаболизм. Корицу можно принимать отдельно или добавлять к другим блюдам (четверть чайной ложки с каждым приемом пищи), но особенно сильный эффект получится, если смешать ее с медом.
Приготовление: В стакан (200 мл) кипятка добавьте 0,5 чайной ложки корицы и дайте смеси остыть в течение получаса. Затем в остывшую (не горячую!) воду следует добавить 1 чайную ложку меда. Все перемешать и поставить в холодильник настояться. Выпивать этот напиток нужно на ночь, за полчаса до сна, не разбавляя и ничего в него не добавляя.
Читайте также: Эти напитки с корицей ускоряют обмен веществ
Принимайте эту смесь регулярно, и результаты вас приятно удивят. Удачи, и будьте здоровы! Надеемся, что эта статья была вам полезной.
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