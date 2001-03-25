Раздел: Медицина
Пять «золотых» правил для тех, кто решил похудеть к лету
Самые эффективные правила для похудения.
Март подошел к концу, а это значит, что осталось всего два месяца для того, чтобы привести свое тело в форму, избавиться от лишних килограммов, приобрести новый красивый купальник и восхищать всех своим внешним видом на пляже в течение всего лета, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
Жесткие диеты обладают высокой эффективностью, но все мы знаем, как плохо они влияют на здоровье. Поэтому диетологи совместно с фитнес-инструкторами предложили несколько основных правил, которые помогут вам похудеть к лету без вреда для здоровья:
Сбалансированный рацион питания Это, пожалуй, самая главная составляющая, без которой сложно представить "здоровое" похудение. В вашем меню должны присутствовать: вода, зеленый чай, натуральный кофе, травяные настои и отвары, морсы, компоты, овощи, фрукты, ягоды, зелень, молоко и кисломолочная продукция, творог, твердые, но не очень жирные, сыры, рыба, морепродукты, мясо, печень, орехи, растительные масла, мед, сухофрукты, каши и ржаной либо цельнозерновой хлеб. Все остальные продукты, которых нет в этом списке, под запретом.
Соблюдение режима дня Если вы будете каждый день делать все в одно и то же время, то спустя пару недель организм начнет работать, как часы, что очень сильно влияет на процесс похудения, ускоряя его.
Сокращение калорийности пищи Нужно создать небольшой дефицит калорий, чтобы вес продолжал снижаться. Но ни в коем случае суточная калорийность пищи не должна быть ниже 1200 ккал, иначе момент плато, когда вес встанет на одном месте, обязательно настанет и очень скоро. Да и в таком случае можно заполучить серьезные проблемы с пищеварением и не только.
Физическая активность Для здорового и в нормальном весе человека ходить по 7 км в день - норма, а для тех, кто хочет похудеть, нужно увеличить нагрузку на 3-4 км. Или добавить несколько часовых кардио и аэробных тренировок в неделю. Плюс - утренняя зарядка. В таком случае вы будете худеть, а мышечная масса нарастать и кожа останется на своем месте, а не обвиснет.
Полноценный сон и отдых Когда человек плохо и мало спит, а также не отдыхает после работы, либо работает без выходных, в его организме производится гормон стресса под названием кортизол, из-за которого усиливается аппетит и риск сорваться с правильного пути к стройной фигуре резко возрастает.
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Как видим, существует всего пять правил для безопасного похудения, соблюдать которые не так уж и сложно, главное - сделать их своими привычками, тогда вам удастся не просто похудеть к лету, а и сохранить достигнутый результат на долгие годы, а то и улучшать его с каждым днем.
Март подошел к концу, а это значит, что осталось всего два месяца для того, чтобы привести свое тело в форму, избавиться от лишних килограммов, приобрести новый красивый купальник и восхищать всех своим внешним видом на пляже в течение всего лета, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
Жесткие диеты обладают высокой эффективностью, но все мы знаем, как плохо они влияют на здоровье. Поэтому диетологи совместно с фитнес-инструкторами предложили несколько основных правил, которые помогут вам похудеть к лету без вреда для здоровья:
Сбалансированный рацион питания Это, пожалуй, самая главная составляющая, без которой сложно представить "здоровое" похудение. В вашем меню должны присутствовать: вода, зеленый чай, натуральный кофе, травяные настои и отвары, морсы, компоты, овощи, фрукты, ягоды, зелень, молоко и кисломолочная продукция, творог, твердые, но не очень жирные, сыры, рыба, морепродукты, мясо, печень, орехи, растительные масла, мед, сухофрукты, каши и ржаной либо цельнозерновой хлеб. Все остальные продукты, которых нет в этом списке, под запретом.
Соблюдение режима дня Если вы будете каждый день делать все в одно и то же время, то спустя пару недель организм начнет работать, как часы, что очень сильно влияет на процесс похудения, ускоряя его.
Сокращение калорийности пищи Нужно создать небольшой дефицит калорий, чтобы вес продолжал снижаться. Но ни в коем случае суточная калорийность пищи не должна быть ниже 1200 ккал, иначе момент плато, когда вес встанет на одном месте, обязательно настанет и очень скоро. Да и в таком случае можно заполучить серьезные проблемы с пищеварением и не только.
Физическая активность Для здорового и в нормальном весе человека ходить по 7 км в день - норма, а для тех, кто хочет похудеть, нужно увеличить нагрузку на 3-4 км. Или добавить несколько часовых кардио и аэробных тренировок в неделю. Плюс - утренняя зарядка. В таком случае вы будете худеть, а мышечная масса нарастать и кожа останется на своем месте, а не обвиснет.
Полноценный сон и отдых Когда человек плохо и мало спит, а также не отдыхает после работы, либо работает без выходных, в его организме производится гормон стресса под названием кортизол, из-за которого усиливается аппетит и риск сорваться с правильного пути к стройной фигуре резко возрастает.
Читайте также: Лучшие шутки для тех, кто решил похудеть к лету
Как видим, существует всего пять правил для безопасного похудения, соблюдать которые не так уж и сложно, главное - сделать их своими привычками, тогда вам удастся не просто похудеть к лету, а и сохранить достигнутый результат на долгие годы, а то и улучшать его с каждым днем.
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