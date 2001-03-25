Ученые назвали неожиданную причину раннего старения

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Злоупотребление мобильным телефоном может привести к окислительному стрессу в клетках, что может стать результатом клеточных и генетических мутаций, которые вызывают развитие опухолей, говорится в новом исследовании. Окислительный стресс - процесс, который повреждает все аспекты человеческой клетки, включая ДНК, посредством