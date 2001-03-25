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Раздел: Медицина  
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Гройсман рассказал, когда украинцы почувствуют эффект от медицинской реформы

Гройсман рассказал, когда украинцы почувствуют эффект от медицинской реформыГлава Кабмина подчеркнул, что этот процесс потребует времени.

Успех проводимой правительством Украины реформы медицины станет общим успехом для граждан, которые фактически получат качественные услуги, а врачи - качественные условия труда и достойную зарплату.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на espreso.tv.

Он подчеркнул, что ситуация в медицине требует изменений, поскольку десятилетиями в этой сфере продолжалась "борьба за денежные потоки, а не за качество услуг".

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"И я тоже терял близких людей из-за несостоятельности нашей медицины, неспособности спасти жизнь. И эта боль многих из нас сопровождает всю жизнь, - сказал Владимир Гройсман. - Поэтому нам надо изменить ситуацию, и мы ее изменим".
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 Теги: Гройсман, украинцы

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Сегодня, 18:13 » Автор: Едгар Букмирза
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