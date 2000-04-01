Названы лучшие продукты для избавления от изжоги

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Эти продукты лучше включить в рацион.

Неприятные ощущения от изжоги могут сильно испортить жизнь.

Нетерпимое жгучее ощущение изжоги в пищеводе настигало практически каждого человека хотя бы раз в жизни, первое, что приходит на ум — мгновенно избавиться от неё.