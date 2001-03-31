Раздел: Медицина
Эти простые симптомы могут предвещать начало опасных заболеваний
Медики назвали девять симптомов, на которые следует обратить внимание.
Когда с телом человека что-то не в порядке, оно сигнализирует об этом, но далеко не всегда люди прислушиваются к этим сигналам и своевременно реагируют на первые признаки телесного неблагополучия. Нередко человеку кажется, что мелкие неполадки со здоровьем не стоят внимания — «само пройдет», «сто раз такое было», «сезон такой — все болеют» — и в этом случае стоит присмотреться к себе повнимательнее. Вполне возможно, что своевременное посещение врача не только позволит выявить скрытый недуг, но даже спасет жизнь, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Похудение без видимых причин
Мечта большинства обладателей избыточного веса: никакого спорта, никаких диет, а жиры тают сами собой, и лишние килограммы испаряются как снег под лучами солнца. И иногда так оно и происходит. Бывают даже случаи, когда человек наконец садится на диету или начинает бегать — и результаты не просто радуют, а восхищают!
И вот на этом месте, когда все слишком хорошо, следует остановиться и забеспокоиться: не слишком ли все гладко? Нормальная потеря веса для организма, которая не вызывает нарушений в работе его систем и органов — 5-6 кг в месяц. Существуют жесткие диеты (голодание и др.) и методы похудения с использованием опасных для здоровья мочегонных и иных средств, которые дадут большую потерю веса. Но в таких случаях обычно понятно, что является причиной.
Если же над организмом подобного насилия не производится, а вес сгорает — и такое состояние длится более месяца, это повод обратиться к врачу. Среди возможных диагнозов — ранее невыявленный диабет, гиперактивность щитовидной железы, заболевания кишечника, влияющие на усвоение питательных веществ, и самый опасный вариант — рак.
Необычные выросты и шишки на теле
Шишка может быть на вид безобидным, не мешающим жить образованием. Никаких болей или неудобств. Действительно, большинство подобных образований не представляют опасности, так как являются доброкачественными опухолями — липомами, кистами или фибромами. И если липомы и фибромы обычно злокачественными не становятся, то кисты вполне могут перерасти в раковую опухоль.
Грыжи тоже не безобидны. Выпячивание в области живота может оказаться ущемленными внутренним органом, например, петлей кишечника. При выходе ее через переднюю брюшную стенку в момент сокращения мышц или увеличения давления на них возможно ущемление грыжи, что требует экстренной медицинской помощи.
Шишка также может оказаться воспаленным лимфоузлом — и это очень серьезный повод для обращения к врачу.
Наконец, даже уплотнения кожи на ощупь отличные от окружающих тканей там, где этого не должно быть (не мозоль, не ткани стопы и т. п.) — тоже могут оказаться проявлениями опасных кожных заболеваний.
Нарушения работы кишечника
Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) никогда не прекращает свою работу. Даже ночью, когда снижается интенсивность перистальтики кишечника, повышается активность печени по выведению отходов жизнедеятельности организма. ЖКТ живет в своем ритме, и большинство людей даже туалет посещают в привычном для себя режиме. Инфекции и отравления выбивают из графика, но через несколько дней по мере выздоровления режим восстанавливается.
Насторожить должны любые изменения в привычном ритме работы кишечника, которые длятся более двух недель и не имеют видимых причин. Неважно, что это будет: запор, диарея, непонятные боли в животе, кровь в фекалиях, чрезмерное газообразование… Если вроде бы все в порядке, питание не изменилось, в остальном человек вроде бы здоров, а кишечник бунтует — лучше не тянуть и обратиться к гастроэнтерологу. В конце концов, колоректальный рак убивает, по разным оценкам, от 600 тысяч до 1 млн людей в мире, и среди пациентов высока доля молодых людей.
Комок в горле и нарушения глотания
Существует множество заболеваний, вызывающих ощущение комка в горле и затруднения с глотанием. Чаще всего причина очевидна — разнообразные воспалительные болезни горла.
С возрастом может возникать затруднение глотания из-за снижения мышечного тонуса — в результате пожилому человеку становится трудно проглатывать таблетки. Как следствие, он начинает пропускать прием лекарств. Данная проблема решается назначением того же препарата в другой лекарственной форме — сироп, пластырь и т. п.
Но иногда речь идет о заболеваниях, которые на ранних стадиях никак иначе себя не проявляют — и это вовсе не скоротечная ангина. К ним, например, относятся заболевания щитовидной железы, а также злокачественные опухоли пищевода и желудка.
Изменение голоса
Голосовые расстройства называются дисфониями. К ним относятся охриплость, осиплость, голос может становиться гнусавым или дрожащим. Если речь не идет о ларингите и иных воспалительных заболеваниях гортани, а изменения голоса наблюдаются на протяжении более чем 3 недель, следует обратиться к врачу. Речь может идти, например, об опухоли гортани — доброкачественной или раковой. Данный симптом может сочетаться с нарушениями глотания и ощущением комка в горле. В перечень других заболеваний, которые могут долгое время оставаться незамеченными, входят заболевания костного мозга, лимфома, лейкемия и др.
Кашель и одышка
Для заядлого курильщика постоянное подкашливание — норма, равно как и одышка при попытке взбежать по лестнице хотя бы на третий этаж. А осенью, зимой и весной мир вокруг наполняется кашляющими и чихающими людьми — и это тоже не должно удивлять, когда сезон простуд в разгаре.
Но если человек не курит и не ощущает себя больным, а постоянное подкашливание длится уже месяц, это повод забеспокоиться. Если же, помимо кашля, возникают приступы одышки — даже без существенной нагрузки — следует обязательно обратиться к врачу. Такие симптомы могут оказаться проявлением сердечной недостаточности.
Впрочем, курильщикам тоже не стоит все списывать на курение. Нередко за подкашливанием и одышкой скрывается развивающаяся на протяжении многих лет хроническая обструктивная болезнь легких, главным фактором риска которой как раз является курение.
Срочно идти к врачу надо, если к подкашливанию присоединились такие симптомы, как: следы крови в слюне, резкая потеря веса, изменение голоса и отеки в области шеи.
Изменения кожи
Кожа — самый крупный орган нашего тела и очень стабильный. Она призвана защищать человека от внешних воздействий, и в здоровом состоянии она успешно справляется с этим. Поэтому любые изменения кожи, которые наблюдаются на протяжении длительного времени, требуют внимания и посещения врача. Самый неприятный вариант — рак кожи. Но при ранней постановке диагноза большинство злокачественных опухолей кожи успешно лечится.
В перечень симптомов, на которые следует обратить внимание, входят:
Окончательный диагноз чаще всего ставится по результатам биопсии, если есть хоть малейшее подозрение на рак.
Хроническая усталость
Вялость, сонливость, ощущение утомления, нежелание что-либо делать и в целом усталость даже после ночного сна многие списывают на нехватку витаминов, солнечного света, переработки и «сезонный блюз» (если на дворе осень, зима или весна). Но если хроническая усталость длится аномально долго, и никакие попытки справиться с ней при помощи витаминных комплексов, режима дня и прочих методов из программы ЗОЖ не помогают, следует обратиться к врачу.
Спектр заболеваний, которые могут проявляться в виде хронической усталости, весьма обширен: заболевания щитовидной железы, разнообразные вирусы (Эпштейна-Барр, вирусы гепатита и герпеса, Коксаки, цитомегаловирус и др.) и др.
Повторяющаяся боль
Сама по себе боль может быть вызвана множеством причин. И разовые случаи головной боли или боли в желудке неприятны, но чаще всего имеют объяснение: переутомление, стресс, нездоровая пища и т. п. Но если одна и та же боль становится постоянной или часто возвращается без видимой причины, следует обратиться к врачу. Это могут быть частые головные боли, боли в животе, в груди, в мошонке и т. п. Нельзя откладывать посещение доктора, если наблюдаются и другие перечисленные выше симптомы: потеря веса, нарушения работы кишечника, а также хроническая усталость и слабость.
Выводы
Читайте также: Названы лучшие продукты для избавления от изжоги
Многие тяжелые заболевания могут длительное время протекать без выраженных видимых проявлений. Так, рак желудка, колоректальный рак и другие злокачественные опухоли нередко впервые выявляются на поздних стадиях заболевания, когда шансы на излечение уже невысоки. Но часто организм сигнализирует о неполадках, только не всегда удается вовремя распознать его сообщения. Поэтому любые отклонения от нормы, которые длятся более 3 недель и ничем не объяснимы, должны вызывать подозрение. Даже если речь идет о сбросе ненавистных килограммов ускоренными темпами. Лучше лишний раз посетить врача, чем упустить шанс на долгую здоровую жизнь.
Когда с телом человека что-то не в порядке, оно сигнализирует об этом, но далеко не всегда люди прислушиваются к этим сигналам и своевременно реагируют на первые признаки телесного неблагополучия. Нередко человеку кажется, что мелкие неполадки со здоровьем не стоят внимания — «само пройдет», «сто раз такое было», «сезон такой — все болеют» — и в этом случае стоит присмотреться к себе повнимательнее. Вполне возможно, что своевременное посещение врача не только позволит выявить скрытый недуг, но даже спасет жизнь, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Похудение без видимых причин
Мечта большинства обладателей избыточного веса: никакого спорта, никаких диет, а жиры тают сами собой, и лишние килограммы испаряются как снег под лучами солнца. И иногда так оно и происходит. Бывают даже случаи, когда человек наконец садится на диету или начинает бегать — и результаты не просто радуют, а восхищают!
И вот на этом месте, когда все слишком хорошо, следует остановиться и забеспокоиться: не слишком ли все гладко? Нормальная потеря веса для организма, которая не вызывает нарушений в работе его систем и органов — 5-6 кг в месяц. Существуют жесткие диеты (голодание и др.) и методы похудения с использованием опасных для здоровья мочегонных и иных средств, которые дадут большую потерю веса. Но в таких случаях обычно понятно, что является причиной.
Если же над организмом подобного насилия не производится, а вес сгорает — и такое состояние длится более месяца, это повод обратиться к врачу. Среди возможных диагнозов — ранее невыявленный диабет, гиперактивность щитовидной железы, заболевания кишечника, влияющие на усвоение питательных веществ, и самый опасный вариант — рак.
Необычные выросты и шишки на теле
Шишка может быть на вид безобидным, не мешающим жить образованием. Никаких болей или неудобств. Действительно, большинство подобных образований не представляют опасности, так как являются доброкачественными опухолями — липомами, кистами или фибромами. И если липомы и фибромы обычно злокачественными не становятся, то кисты вполне могут перерасти в раковую опухоль.
Грыжи тоже не безобидны. Выпячивание в области живота может оказаться ущемленными внутренним органом, например, петлей кишечника. При выходе ее через переднюю брюшную стенку в момент сокращения мышц или увеличения давления на них возможно ущемление грыжи, что требует экстренной медицинской помощи.
Шишка также может оказаться воспаленным лимфоузлом — и это очень серьезный повод для обращения к врачу.
Наконец, даже уплотнения кожи на ощупь отличные от окружающих тканей там, где этого не должно быть (не мозоль, не ткани стопы и т. п.) — тоже могут оказаться проявлениями опасных кожных заболеваний.
Нарушения работы кишечника
Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) никогда не прекращает свою работу. Даже ночью, когда снижается интенсивность перистальтики кишечника, повышается активность печени по выведению отходов жизнедеятельности организма. ЖКТ живет в своем ритме, и большинство людей даже туалет посещают в привычном для себя режиме. Инфекции и отравления выбивают из графика, но через несколько дней по мере выздоровления режим восстанавливается.
Насторожить должны любые изменения в привычном ритме работы кишечника, которые длятся более двух недель и не имеют видимых причин. Неважно, что это будет: запор, диарея, непонятные боли в животе, кровь в фекалиях, чрезмерное газообразование… Если вроде бы все в порядке, питание не изменилось, в остальном человек вроде бы здоров, а кишечник бунтует — лучше не тянуть и обратиться к гастроэнтерологу. В конце концов, колоректальный рак убивает, по разным оценкам, от 600 тысяч до 1 млн людей в мире, и среди пациентов высока доля молодых людей.
Комок в горле и нарушения глотания
Существует множество заболеваний, вызывающих ощущение комка в горле и затруднения с глотанием. Чаще всего причина очевидна — разнообразные воспалительные болезни горла.
С возрастом может возникать затруднение глотания из-за снижения мышечного тонуса — в результате пожилому человеку становится трудно проглатывать таблетки. Как следствие, он начинает пропускать прием лекарств. Данная проблема решается назначением того же препарата в другой лекарственной форме — сироп, пластырь и т. п.
Но иногда речь идет о заболеваниях, которые на ранних стадиях никак иначе себя не проявляют — и это вовсе не скоротечная ангина. К ним, например, относятся заболевания щитовидной железы, а также злокачественные опухоли пищевода и желудка.
Изменение голоса
Голосовые расстройства называются дисфониями. К ним относятся охриплость, осиплость, голос может становиться гнусавым или дрожащим. Если речь не идет о ларингите и иных воспалительных заболеваниях гортани, а изменения голоса наблюдаются на протяжении более чем 3 недель, следует обратиться к врачу. Речь может идти, например, об опухоли гортани — доброкачественной или раковой. Данный симптом может сочетаться с нарушениями глотания и ощущением комка в горле. В перечень других заболеваний, которые могут долгое время оставаться незамеченными, входят заболевания костного мозга, лимфома, лейкемия и др.
Кашель и одышка
Для заядлого курильщика постоянное подкашливание — норма, равно как и одышка при попытке взбежать по лестнице хотя бы на третий этаж. А осенью, зимой и весной мир вокруг наполняется кашляющими и чихающими людьми — и это тоже не должно удивлять, когда сезон простуд в разгаре.
Но если человек не курит и не ощущает себя больным, а постоянное подкашливание длится уже месяц, это повод забеспокоиться. Если же, помимо кашля, возникают приступы одышки — даже без существенной нагрузки — следует обязательно обратиться к врачу. Такие симптомы могут оказаться проявлением сердечной недостаточности.
Впрочем, курильщикам тоже не стоит все списывать на курение. Нередко за подкашливанием и одышкой скрывается развивающаяся на протяжении многих лет хроническая обструктивная болезнь легких, главным фактором риска которой как раз является курение.
Срочно идти к врачу надо, если к подкашливанию присоединились такие симптомы, как: следы крови в слюне, резкая потеря веса, изменение голоса и отеки в области шеи.
Изменения кожи
Кожа — самый крупный орган нашего тела и очень стабильный. Она призвана защищать человека от внешних воздействий, и в здоровом состоянии она успешно справляется с этим. Поэтому любые изменения кожи, которые наблюдаются на протяжении длительного времени, требуют внимания и посещения врача. Самый неприятный вариант — рак кожи. Но при ранней постановке диагноза большинство злокачественных опухолей кожи успешно лечится.
В перечень симптомов, на которые следует обратить внимание, входят:
Окончательный диагноз чаще всего ставится по результатам биопсии, если есть хоть малейшее подозрение на рак.
Хроническая усталость
Вялость, сонливость, ощущение утомления, нежелание что-либо делать и в целом усталость даже после ночного сна многие списывают на нехватку витаминов, солнечного света, переработки и «сезонный блюз» (если на дворе осень, зима или весна). Но если хроническая усталость длится аномально долго, и никакие попытки справиться с ней при помощи витаминных комплексов, режима дня и прочих методов из программы ЗОЖ не помогают, следует обратиться к врачу.
Спектр заболеваний, которые могут проявляться в виде хронической усталости, весьма обширен: заболевания щитовидной железы, разнообразные вирусы (Эпштейна-Барр, вирусы гепатита и герпеса, Коксаки, цитомегаловирус и др.) и др.
Повторяющаяся боль
Сама по себе боль может быть вызвана множеством причин. И разовые случаи головной боли или боли в желудке неприятны, но чаще всего имеют объяснение: переутомление, стресс, нездоровая пища и т. п. Но если одна и та же боль становится постоянной или часто возвращается без видимой причины, следует обратиться к врачу. Это могут быть частые головные боли, боли в животе, в груди, в мошонке и т. п. Нельзя откладывать посещение доктора, если наблюдаются и другие перечисленные выше симптомы: потеря веса, нарушения работы кишечника, а также хроническая усталость и слабость.
Выводы
Читайте также: Названы лучшие продукты для избавления от изжоги
Многие тяжелые заболевания могут длительное время протекать без выраженных видимых проявлений. Так, рак желудка, колоректальный рак и другие злокачественные опухоли нередко впервые выявляются на поздних стадиях заболевания, когда шансы на излечение уже невысоки. Но часто организм сигнализирует о неполадках, только не всегда удается вовремя распознать его сообщения. Поэтому любые отклонения от нормы, которые длятся более 3 недель и ничем не объяснимы, должны вызывать подозрение. Даже если речь идет о сбросе ненавистных килограммов ускоренными темпами. Лучше лишний раз посетить врача, чем упустить шанс на долгую здоровую жизнь.
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