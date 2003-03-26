Раздел: Медицина
Ученые рассказали об опасности нехватки воды в организме
Дневная норма потребления жидкости составляет от 2 до 3 литров.
Один из ведущих британских урологов, профессор Бхаскар Сомани (Bhaskar Somani), врач клиники английского города Саутгемптон (Southampton General Hospital) напоминает, что в повседневной суете мы не только нередко забываем или не имеем возможности нормально поесть, но и не пополняем в должной мере запасы воды в организме. Между тем, обезвоживание организма сможет незаметно развиваться и в отсутствие ощущения жажды. Это явление характерно для взрослых людей, особенно старшего возраста.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.
При сильном обезвоживании организма человеку грозит тепловой удар, чреватый смертью, но Бхаскар Сомани в своей статье акцентирует внимание на другой опасности. Он пишет, что в странах Европы и во многих других регионах планеты ежегодно число новых случаев почечнокаменной болезни увеличивается на величины от 5% до 10%.
Иногда камни в почках могут быть наследственным заболеванием, однако во многих случаях эта болезнь вызвана хроническим обезвоживанием.
У 50% больных, прооперированных по поводу камней в почках, в течение последующих 10 лет происходит рецидив заболевания. В большинстве случаев это явление происходит из-за несоблюдения рекомендаций врача относительно профилактики обезвоживания.
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У больных диабетом, подагрой и синдромом воспаленного кишечника риск появления камней в почках повышен – по этой причине им следует регулярно проверяться у уролога.
Один из ведущих британских урологов, профессор Бхаскар Сомани (Bhaskar Somani), врач клиники английского города Саутгемптон (Southampton General Hospital) напоминает, что в повседневной суете мы не только нередко забываем или не имеем возможности нормально поесть, но и не пополняем в должной мере запасы воды в организме. Между тем, обезвоживание организма сможет незаметно развиваться и в отсутствие ощущения жажды. Это явление характерно для взрослых людей, особенно старшего возраста.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.
При сильном обезвоживании организма человеку грозит тепловой удар, чреватый смертью, но Бхаскар Сомани в своей статье акцентирует внимание на другой опасности. Он пишет, что в странах Европы и во многих других регионах планеты ежегодно число новых случаев почечнокаменной болезни увеличивается на величины от 5% до 10%.
Иногда камни в почках могут быть наследственным заболеванием, однако во многих случаях эта болезнь вызвана хроническим обезвоживанием.
У 50% больных, прооперированных по поводу камней в почках, в течение последующих 10 лет происходит рецидив заболевания. В большинстве случаев это явление происходит из-за несоблюдения рекомендаций врача относительно профилактики обезвоживания.
Читайте также: Ученые рассказали об опасности купания в морской воде
У больных диабетом, подагрой и синдромом воспаленного кишечника риск появления камней в почках повышен – по этой причине им следует регулярно проверяться у уролога.
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