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Раздел: Медицина  
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Врачи назвали простой способ снизить холестерин

Врачи назвали простой способ снизить холестеринЕсть несколько простых способов снижения холестерина.

Согласно данным ВОЗ в 23% случаев преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний причиной является именно высокий уровень холестерина.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.

Холестерин способен закупоривать артерии и вызывать сердечные приступы и инсульты.

Хорошая новость заключается в том, что существует множество способов, проверенных временем, которые вы можете использовать для снижения уровня холестерина и уменьшения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Статины
За: Статины включают в себя такие препараты, как Липитор, Зокор и Крестор, которые способны снизить уровень «плохого» холестерина более, чем на 50%. Для некоторых это средство является действительно чудодейственным. Однако могут быть и неприятные последствия.

Против: Побочные эффекты могут быть достаточно серьезными, включая воспаление мышц и увеличение печени. Высокая стоимость препаратов также является проблемой, хотя некоторые статины являются более доступными по цене.

Ниацин
За: Ниацин является витамином В, который способен снижать уровень холестерина и триглицеридов. Препарат выпускается в виде таблеток, которые необходимо принимать от одного до трех раз в день.

Против: Прием препарата необходимо обязательно согласовать с лечащим врачом, поскольку высокие дозы могут способствовать развитию подагры и проблем с печенью. Люди с сахарным диабетом 2 типа также должны быть осторожными, так как препарат способен повышать уровень сахара в крови.

Клетчатка
За: Клетчатка содержится в бобовых, фруктах и других продуктах. Клетчатка способна снижать уровень холестерина приблизительно на 5%. Чаще всего этот метод используется в связке основным медикаментозном лечением.

Против: Несмотря на доступность, большинство людей не употребляет достаточно клетчатки. Эксперты рекомендуют употреблять 25-35 граммов клетчатки в день.

Занятия спортом
За: Спорт – отличный способ понизить уровень холестерина. Вы можете снизить риск сердечного приступа на 25% с помощью упражнений.

Против: Упражнения – не самый простой способ снизить холестерин. Именно поэтому люди часто выбирают более легкие способы, такие как медикаментозное лечение.

Красный рис
За: Эта пищевая добавка является производным от гриба, который растет в рисе и содержит небольшое количество ловастатина. Это средство может быть эффективным для людей, которые не принимают статины.

Против: Не все биологически активные добавки проходят жесткий контроль. Именно поэтому может быть некоторая путаница в концентрации и дозировке вещества.

Желчная кислота
За: Некоторые препараты способны обмануть ваш организм, заставляя его производить больше желчи, что снижает уровень холестерина примерно на 15-20%.

Против: Для того, чтобы получить результат, вам необходимо принимать немалые дозы препарата. К побочным явлениям можно отнести запор, боли в животе и тошноту. Препараты также могут снижать эффективность кортикостероидов и некоторых препаратов для контроля кровяного давления.

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Омега-3
За: Употребление рыбы полезно для вашего сердца. Препараты рыбьего жиры обеспечивают ваш организм омега-3 жирными кислотами, которые помогают снизить уровень холестерина.

Против: Побочные эффекты могут включать гриппоподобное состояние, расстройство желудка и изменение вкусовых ощущений.

Фибраты
За: Эти препараты включают фенофибрат и гемфиброзил. Они способны снижать уровень холестерина на 50%.

Против: Побочные эффекты могут включать в себя головную боль, расстройство желудка и вздутие живота.
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 Теги: Врачи, холестерин

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Сегодня, 22:08 » Автор: Едгар Букмирза
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