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Названы лучшие продукты для расширения сосудов

Названы лучшие продукты для расширения сосудов Эти продукты помогают бороться с гипертонией.

Высокое кровяное давление или гипертония являются одними из наиболее распространенных проблем со здоровьем в мире. По оценкам, около 40 процентов людей старше среднего возраста страдают от высокого кровяного давления. Вот почему особенно важно вести образ жизни, который противостоит этой потенциально смертельной болезни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Living.

Эксперты рассказали, что одним из способов борьбы с гипертонией является улучшение питания и включение в ежедневные меню продуктов и напитков, которые оказывают вазодилатирующее действие. Люди, страдающие от высокого кровяного давления, должны употреблять свежий шпинат, бананы, злаки и т. д.

Продукты, которые, как было показано, снижают кровяное давление, - это вареные бобы, а также другие зерновые бобовые. Они являются отличным источником витаминов группы В, а также витаминами А и D.

Настоящий лидер среди продуктов – это картофель, содержащий большое количество витаминов и крахмала. Крахмал влияет на эластичность системы кровообращения и помогает кровеносным сосудам очищаться и предотвращать образование тромба.

Гипертензивные средства должны включать бананы, которые, помимо крахмала, также содержат большое количество калия. Они обладают способностью активировать обменные процессы и очищать кровь от накопленных жировых отложений.

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В группу продуктов и напитков, которые имеют сосудорасширяющее действие, включены все зеленые листовые овощи и свежее молоко
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 Теги: сосуды, продукты

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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