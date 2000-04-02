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Медики назвали неожиданную опасность антибиотиков

Медики назвали неожиданную опасность антибиотиков Обнаружена связь между приёмом препаратов и преждевременной смертью.

Учёные выяснили, что длительный приём антибиотиков способен привести к преждевременной смерти. Риски могут увеличиваться на 27 процентов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Исследованием в данной области проводили научные специалисты из Тулейнского университета и Гарвардской школы общественного здоровья. Они выяснили, что антибиотики способны всерьёз увеличить вероятность преждевременной смерти от сердечных болезней. Это преимущественно касается представительниц прекрасного пола.

В частности, оказалось, что люди, которые принимали антибиотики на протяжении двух месяцев или даже дольше, на 58 процентов чаще страдали от проблем с сердцем. Риск преждевременной смерти из-за любых причин увеличивался на 27 процентов. Учёные подчеркнули, что это может быть связано с тем, что антибактериальные препараты наносят серьезный ущерб кишечнику.

В испытаниях задействовали более 37 тысяч женщин, возраст которых превышал 60 лет. В начале исследования ни у кого из них не было болезней сердца и рака. Учёные опросили добровольцев на предмет приёма антибиотиков, после чего разделили их на 4 группы. В первой оказались женщины, не принимавшие антибиотики, во второй — пившие лекарства меньше 15 дней, в третьей — женщины, которые принимали медикаменты от 15 дней до двух месяцев, а в четвёртой — те, кто использовал антибиотики больше двух месяцев.

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Выяснилось, что приём антибиотиков и риск преждевременной смерти тесно связаны. Он вырастал, если курс приёма таблеток был высоким. Уточняется, что учёные брали в расчёт и другие факторы: ожирение, диету, возраст, использование других лекарств и образ жизни.
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 Теги: антибиотики, преждевременная смерть

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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