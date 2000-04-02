Раздел: Медицина
Эти простые советы помогут омолодить кожу лица
Дерматологи назвали главные рекомендации для омоложения кожи.
Самая прекрасная половина людей нашей планеты желает обладать неувядающей и пышущей здоровьем кожей лица. И для тех, кто хочет иметь гладкое и сияющее личико, существуют свои особенные секреты ухода за ней, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Living.
Вот некоторые из них:
Как рассказали эксперты, нужно сделать переоценку используемых продуктов питания. И при необходимости избавиться от употребления вредной пищи.
Рекомендуется принимать комплекс витаминов и поливитаминных препаратов, которые содействуют регенерации кожи.
Восполняйте нехватку внутриклеточной жидкости с помощью принятия не менее трех стаканов обыкновенной воды. Этим действием можно предотвратить возникновение морщин.
Старайтесь регулярно очищать кожу лица, используя натуральные косметические продукты и настои различных трав.
Занимайтесь физическими упражнениями. Они помогают снабжать клетки эпидермы питательными веществами.
Стимулируйте свою кожу, прибегнув к услугам массажиста, дабы вернуть ей эластичность.
Не стоит отказываться от водных процедур. Их влияние на состояние кожного покрова незаменимо.
Воспользуйтесь услугами профессиональных косметологов. Пройдите цикл процедур по оздоровлению кожи. В случае дефицитности бюджета можно прибегнуть к эффективным домашним рецептам по уходу.
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И помните, что ухоженная и подтянутая кожа лица, является результатом постоянного ухода и бережного к ней отношения.
Самая прекрасная половина людей нашей планеты желает обладать неувядающей и пышущей здоровьем кожей лица. И для тех, кто хочет иметь гладкое и сияющее личико, существуют свои особенные секреты ухода за ней, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Living.
Вот некоторые из них:
Как рассказали эксперты, нужно сделать переоценку используемых продуктов питания. И при необходимости избавиться от употребления вредной пищи.
Рекомендуется принимать комплекс витаминов и поливитаминных препаратов, которые содействуют регенерации кожи.
Восполняйте нехватку внутриклеточной жидкости с помощью принятия не менее трех стаканов обыкновенной воды. Этим действием можно предотвратить возникновение морщин.
Старайтесь регулярно очищать кожу лица, используя натуральные косметические продукты и настои различных трав.
Занимайтесь физическими упражнениями. Они помогают снабжать клетки эпидермы питательными веществами.
Стимулируйте свою кожу, прибегнув к услугам массажиста, дабы вернуть ей эластичность.
Не стоит отказываться от водных процедур. Их влияние на состояние кожного покрова незаменимо.
Воспользуйтесь услугами профессиональных косметологов. Пройдите цикл процедур по оздоровлению кожи. В случае дефицитности бюджета можно прибегнуть к эффективным домашним рецептам по уходу.
Читайте также: Названы лучшие продукты для расширения сосудов
И помните, что ухоженная и подтянутая кожа лица, является результатом постоянного ухода и бережного к ней отношения.
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