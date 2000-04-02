» » Эти простые советы помогут омолодить кожу лица
Раздел: Медицина  
0

Эти простые советы помогут омолодить кожу лица

Эти простые советы помогут омолодить кожу лица Дерматологи назвали главные рекомендации для омоложения кожи.

Самая прекрасная половина людей нашей планеты желает обладать неувядающей и пышущей здоровьем кожей лица. И для тех, кто хочет иметь гладкое и сияющее личико, существуют свои особенные секреты ухода за ней, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Living.

Вот некоторые из них:

Как рассказали эксперты, нужно сделать переоценку используемых продуктов питания. И при необходимости избавиться от употребления вредной пищи.

Рекомендуется принимать комплекс витаминов и поливитаминных препаратов, которые содействуют регенерации кожи.

Восполняйте нехватку внутриклеточной жидкости с помощью принятия не менее трех стаканов обыкновенной воды. Этим действием можно предотвратить возникновение морщин.

Старайтесь регулярно очищать кожу лица, используя натуральные косметические продукты и настои различных трав.

Занимайтесь физическими упражнениями. Они помогают снабжать клетки эпидермы питательными веществами.

Стимулируйте свою кожу, прибегнув к услугам массажиста, дабы вернуть ей эластичность.

Не стоит отказываться от водных процедур. Их влияние на состояние кожного покрова незаменимо.

Воспользуйтесь услугами профессиональных косметологов. Пройдите цикл процедур по оздоровлению кожи. В случае дефицитности бюджета можно прибегнуть к эффективным домашним рецептам по уходу.

Читайте также: Названы лучшие продукты для расширения сосудов

И помните, что ухоженная и подтянутая кожа лица, является результатом постоянного ухода и бережного к ней отношения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: лицо, кожа

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
     124
     0

Похожие новости по теме

Эти советы помогут улучшить состояние проблемной кожи лица Эти советы помогут улучшить состояние проблемной кожи лица

Правильный уход за проблемной кожей возможен и без использования дорогих препаратов.

Быстро и эффективно очистить кожу лица помогут эти советы Быстро и эффективно очистить кожу лица помогут эти советы

Народные методы по уходу за кожей славятся своей простотой и дешевизной, воспользуемся одним из них для очистки лица.

Эти ошибки по уходу за кожей лица могут преждевременно ее состарить Эти ошибки по уходу за кожей лица могут преждевременно ее состарить

Теперь вы будете знать, каких ошибок ни в коем случае нельзя допускать в уходе за кожей лица, чтобы не вызвать преждевременное старение.

Дерматологи назвали 5 главных ошибок при уходе за кожей Дерматологи назвали 5 главных ошибок при уходе за кожей

Названы привычки, которые старят кожу.

ТОП-5 продуктов, которые помогут бороться с морщинами ТОП-5 продуктов, которые помогут бороться с морщинами

Эти продукты помогут восстановить эластичность кожи. Для того, чтобы увлажнить кожу и уберечь ее от морщин, специалисты советуют использовать пять доступных продуктов. Эти продукты полезны как в виде компонентов блюд, так и для приготовления масок для лица.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх