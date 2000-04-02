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Медики рассказали, как бороться с повышенной потливостью

Медики рассказали, как бороться с повышенной потливостью Эти советы являются универсальными.

Тепло пришло и с ним те же проблемы с повышенной потливостью? Чтобы избавиться от потливости и наслаждаться весенней и летней одеждой, не переживая, что в средине дня случится неприятность, следуйте простым правилам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Магний. Часто повышенная потливость связана с постоянными стрессами. Иногда стресс настолько сильно вливается в жизнь, что человек нервничает, сам того не замечая. Чтобы убрать фактор стресса, и, как результат, снизить потливость, время от времени пропивайте курс магния. Он благотворно влияет на нервную систему, и помогает организму переносить стресс.

Присыпка и утюг. Чтобы косметически убрать проблему потливости, а также защитить одежду от некрасивых желтых пятен, после стирки в зону подмышек насыпьте немного детской присыпки, и тщательно прогладьте. Под горячей температурой присыпка «впечатается в ткань», и будет защищать одежду.

Влажная салфетка и лимон. Когда нужна экстренная помощь, используйте обычную влажную салфетку и дольку лимона. Метод использования прост: протрите подмышку влажной салфеткой, а затем проведите долькой лимона. Очень важно, чтобы на коже не было раздражения, а после бритья прошло не менее суток, иначе кожа покраснеет, а ощущения во время использования лимона будут не самыми приятными.

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Важно: если вас беспокоят не мокрые пятна, а лишь запах, используйте для зоны подмышек противогрибковые препараты. Идеальный препарат поможет подобрать врач.
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 Теги: потливость, советы

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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