Раздел: Медицина
Медики рассказали, как бороться с повышенной потливостью
Эти советы являются универсальными.
Тепло пришло и с ним те же проблемы с повышенной потливостью? Чтобы избавиться от потливости и наслаждаться весенней и летней одеждой, не переживая, что в средине дня случится неприятность, следуйте простым правилам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Магний. Часто повышенная потливость связана с постоянными стрессами. Иногда стресс настолько сильно вливается в жизнь, что человек нервничает, сам того не замечая. Чтобы убрать фактор стресса, и, как результат, снизить потливость, время от времени пропивайте курс магния. Он благотворно влияет на нервную систему, и помогает организму переносить стресс.
Присыпка и утюг. Чтобы косметически убрать проблему потливости, а также защитить одежду от некрасивых желтых пятен, после стирки в зону подмышек насыпьте немного детской присыпки, и тщательно прогладьте. Под горячей температурой присыпка «впечатается в ткань», и будет защищать одежду.
Влажная салфетка и лимон. Когда нужна экстренная помощь, используйте обычную влажную салфетку и дольку лимона. Метод использования прост: протрите подмышку влажной салфеткой, а затем проведите долькой лимона. Очень важно, чтобы на коже не было раздражения, а после бритья прошло не менее суток, иначе кожа покраснеет, а ощущения во время использования лимона будут не самыми приятными.
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Важно: если вас беспокоят не мокрые пятна, а лишь запах, используйте для зоны подмышек противогрибковые препараты. Идеальный препарат поможет подобрать врач.
Тепло пришло и с ним те же проблемы с повышенной потливостью? Чтобы избавиться от потливости и наслаждаться весенней и летней одеждой, не переживая, что в средине дня случится неприятность, следуйте простым правилам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Магний. Часто повышенная потливость связана с постоянными стрессами. Иногда стресс настолько сильно вливается в жизнь, что человек нервничает, сам того не замечая. Чтобы убрать фактор стресса, и, как результат, снизить потливость, время от времени пропивайте курс магния. Он благотворно влияет на нервную систему, и помогает организму переносить стресс.
Присыпка и утюг. Чтобы косметически убрать проблему потливости, а также защитить одежду от некрасивых желтых пятен, после стирки в зону подмышек насыпьте немного детской присыпки, и тщательно прогладьте. Под горячей температурой присыпка «впечатается в ткань», и будет защищать одежду.
Влажная салфетка и лимон. Когда нужна экстренная помощь, используйте обычную влажную салфетку и дольку лимона. Метод использования прост: протрите подмышку влажной салфеткой, а затем проведите долькой лимона. Очень важно, чтобы на коже не было раздражения, а после бритья прошло не менее суток, иначе кожа покраснеет, а ощущения во время использования лимона будут не самыми приятными.
Читайте также: Медики назвали неожиданную опасность антибиотиков
Важно: если вас беспокоят не мокрые пятна, а лишь запах, используйте для зоны подмышек противогрибковые препараты. Идеальный препарат поможет подобрать врач.
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