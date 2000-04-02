Как покрасить яйца на Пасху без вреда для здоровья

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Немногим известно, что существуют не только искусственные красители для яиц, продающиеся в магазинах, но и натуральные, которые не оказывают вреда здоровью.Пасхальные куличи и разноцветные яйца - неизменные продукты на столе в день Воскресения Иисуса Христа. Пекли куличи и красили вареные яйца еще со времен язычников. И тогда, уж поверьте, об искусственных красках и знать не знали.- есть два способа - варка яиц в чае каркаде или же замачивание вареных яиц в свекольном свежеотжатом соке.- нужно замочить уже готовые вареные яйца в морковный фреш, чем дольше они будут в нем находиться, тем ярче цвет получится.- достаточно добавить в воду для варки яиц куркуму.- поместите сырые яйца в отвар из измельченных листьев шпината и получите яркий зеленый оттенок.- такой цвет яиц получится, если отварить их с нарезанной краснокочанной капустой и уксусом.- варите яйца в крепком чае, натуральном кофе или с шелухой репчатого лука.- нужно отварить яйца с шелухой фиолетового "крымского" лука.Конечно, натуральные красители для яиц не дают такого же яркого эффекта, как магазинные, но зато вы можете быть спокойны за свое здоровье и своих близких.