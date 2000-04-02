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Раздел: Медицина  
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Как покрасить яйца на Пасху без вреда для здоровья

Как покрасить яйца на Пасху без вреда для здоровьяМедики подсказали, как украсить пасхальный стол полезными крашеными яйцами.

Немногим известно, что существуют не только искусственные красители для яиц, продающиеся в магазинах, но и натуральные, которые не оказывают вреда здоровью.

Пасхальные куличи и разноцветные яйца - неизменные продукты на столе в день Воскресения Иисуса Христа. Пекли куличи и красили вареные яйца еще со времен язычников. И тогда, уж поверьте, об искусственных красках и знать не знали.

Чтобы достичь насыщенного цвета пасхальных яиц, можно использовать следующие натуральные красители:

Красный - есть два способа - варка яиц в чае каркаде или же замачивание вареных яиц в свекольном свежеотжатом соке.

Оранжевый - нужно замочить уже готовые вареные яйца в морковный фреш, чем дольше они будут в нем находиться, тем ярче цвет получится.

Желтый - достаточно добавить в воду для варки яиц куркуму.

Зеленый - поместите сырые яйца в отвар из измельченных листьев шпината и получите яркий зеленый оттенок.

Синий - такой цвет яиц получится, если отварить их с нарезанной краснокочанной капустой и уксусом.

Коричневый - варите яйца в крепком чае, натуральном кофе или с шелухой репчатого лука.

Фиолетовый - нужно отварить яйца с шелухой фиолетового "крымского" лука.

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Конечно, натуральные красители для яиц не дают такого же яркого эффекта, как магазинные, но зато вы можете быть спокойны за свое здоровье и своих близких.
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 Теги: яйца, краска, Пасха

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Сегодня, 14:55 » Автор: Валерия Янобекова
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