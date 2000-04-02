Раздел: Медицина
Как покрасить яйца на Пасху без вреда для здоровья
Медики подсказали, как украсить пасхальный стол полезными крашеными яйцами.
Немногим известно, что существуют не только искусственные красители для яиц, продающиеся в магазинах, но и натуральные, которые не оказывают вреда здоровью.
Пасхальные куличи и разноцветные яйца - неизменные продукты на столе в день Воскресения Иисуса Христа. Пекли куличи и красили вареные яйца еще со времен язычников. И тогда, уж поверьте, об искусственных красках и знать не знали.
Чтобы достичь насыщенного цвета пасхальных яиц, можно использовать следующие натуральные красители:
Красный - есть два способа - варка яиц в чае каркаде или же замачивание вареных яиц в свекольном свежеотжатом соке.
Оранжевый - нужно замочить уже готовые вареные яйца в морковный фреш, чем дольше они будут в нем находиться, тем ярче цвет получится.
Желтый - достаточно добавить в воду для варки яиц куркуму.
Зеленый - поместите сырые яйца в отвар из измельченных листьев шпината и получите яркий зеленый оттенок.
Синий - такой цвет яиц получится, если отварить их с нарезанной краснокочанной капустой и уксусом.
Коричневый - варите яйца в крепком чае, натуральном кофе или с шелухой репчатого лука.
Фиолетовый - нужно отварить яйца с шелухой фиолетового "крымского" лука.
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Конечно, натуральные красители для яиц не дают такого же яркого эффекта, как магазинные, но зато вы можете быть спокойны за свое здоровье и своих близких.
Немногим известно, что существуют не только искусственные красители для яиц, продающиеся в магазинах, но и натуральные, которые не оказывают вреда здоровью.
Пасхальные куличи и разноцветные яйца - неизменные продукты на столе в день Воскресения Иисуса Христа. Пекли куличи и красили вареные яйца еще со времен язычников. И тогда, уж поверьте, об искусственных красках и знать не знали.
Чтобы достичь насыщенного цвета пасхальных яиц, можно использовать следующие натуральные красители:
Красный - есть два способа - варка яиц в чае каркаде или же замачивание вареных яиц в свекольном свежеотжатом соке.
Оранжевый - нужно замочить уже готовые вареные яйца в морковный фреш, чем дольше они будут в нем находиться, тем ярче цвет получится.
Желтый - достаточно добавить в воду для варки яиц куркуму.
Зеленый - поместите сырые яйца в отвар из измельченных листьев шпината и получите яркий зеленый оттенок.
Синий - такой цвет яиц получится, если отварить их с нарезанной краснокочанной капустой и уксусом.
Коричневый - варите яйца в крепком чае, натуральном кофе или с шелухой репчатого лука.
Фиолетовый - нужно отварить яйца с шелухой фиолетового "крымского" лука.
Читайте также: Эти простые советы помогут омолодить кожу лица
Конечно, натуральные красители для яиц не дают такого же яркого эффекта, как магазинные, но зато вы можете быть спокойны за свое здоровье и своих близких.
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