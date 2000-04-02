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Основные меры профилактики сколиоза

Основные меры профилактики сколиоза Медики рассказали, как предотвратить развитие сколиоза.

Сколиоз - это искривление позвоночника, диагностируемое чаще всего в подростковом возрасте. Возникает это отклонение из-за того, что в возрасте 6-12 лет у детей мышцы спины еще не укреплены и в большинстве своем не способны выдержать нагрузки на позвоночник во время пребывания за школьной партой.

Нередко, из-за того, что сколиоз встречает очень часто, его считают нормой и оставляют без лечения. В результате, в более взрослом возрасте человек сталкивается с тем, что у него постоянно болит спина, а также визуально она может быть неровной.

У взрослых людей тоже может развиться сколиоз и провоцируют его - не комфортное спальное место, поднятие тяжестей, сидячий образ жизни, модельная неудобная обувь и сковывающая одежда.

Основные меры профилактики сколиоза:

Держать осанку. С самого детства, как уже стало понятно, нужно прививать человеку заботу о собственном позвоночнике, что можно сделать, держа осанку стоя или сидя, а также при ходьбе.

Делать по утрам зарядку. Тренировать мышцы спины жизненно необходимо, именно поэтому еще в детском саду нас приучают к утренней зарядке. После выполненных упражнений нужно обязательно потянуться.

Распределять правильно груз. Тяжелая сумка в одной руке может привести к сколиозу, тоже касается и школьного портфеля. Лучше носить рюкзак на обоих плечах и выбирать тот, у которого есть ортопедическая вставка. Если вы отовариваетесь ежедневно в магазине и складываете все в один пакет, то проблем с позвоночником вам не избежать. Носите по пакету в обеих руках и старайтесь держать осанку.

Носить правильную обувь. Каблук не должен быть выше 5 см. Желательно не носить туфли с зауженным носком, так как она сковывает пальцы ног, от чего страдает и позвоночник.

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Как только ребенок пошел в школу, нужно ежегодно проходить с ним обследование у ортопеда, чтобы вовремя заметить сколиоз и остановить его прогрессирование, так как нередко он развивается до такой формы, когда кроме дорогостоящего оперативного вмешательства ничего уже не поможет выпрямить позвоночник.
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 Теги: сколиоз, профилактика

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Сегодня, 16:50 » Автор: Валерия Янобекова
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