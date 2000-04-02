Медики рассказали, чем опасен ополаскиватель для рта

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Ополаскиватель не рекомендуется использовать больше двух раз в неделю. Европейские эскперты выяснили, что использование ополаскивателя полости рта чаще двух раз в сутки может вызвать рак. Исследование было опубликовано 4 апреля в престижном научном журнале "Оральная онкология" (Oral Oncology).