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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, чем опасен ополаскиватель для рта

Медики рассказали, чем опасен ополаскиватель для ртаМногие люди в погоне за идеальной чистотой и свежестью злоупотребляют этим средством.

Ополаскиватели для рта давно стали привычным средством гигиены. Они позволяют удалить зубной налет и освежить дыхание после «перекусов», а также снизить вредное воздействие кислоты, образующейся в результате переработки остатков пищи «проживающими» во рту бактериями.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Но радоваться такому перечню полезных свойств рано. Австралийские ученые давно предупреждали, что у фанатов чистоты есть масса поводов для беспокойства.

Злоупотребление — от слова «зло»

Они пользуются ополаскивателем по 4—6 раз на день. Специалисты из Университета Глазго (Шотландия) в 2009 году экспериментальным путем доказали, что ополаскиватели обладают, как минимум, двумя настораживающими качествами.

Во-первых, спиртосодержащие средства убивают полезные бактерии верхней части пищеварительного тракта и раздражают слизистую. Во-вторых, была доказана роль ополаскивателей в увеличении числа раковых заболеваний. В исследовании участвовало более 4 тысяч человек. 1962 из них были пациентами онкобольниц, остальные — здоровыми людьми.

Результаты анализа личных привычек и гигиенических средств, которыми все они пользовались, позволили ученым сделать обескураживающий вывод: частое употребление ополаскивателя для рта провоцирует образование в организме раковых клеток.

Группа риска

Наибольшей опасности подвергают свое здоровье курильщики, привыкшие заглушать запах табака полосканием рта специализированной ароматной жидкостью. Эта привычка не менее пагубна, чем само курение. Она приводит к возникновению раковых клеток в гортани, ротовой полости и даже желудке.

Результаты исследования не говорят о том, что ополаскивателем вообще нужно прекратить пользоваться, но делать это можно не чаще 1 раза в сутки. Это гигиеническое средство больше подходит пациентам, которые испытывают сухость во рту из-за приема сильнодействующих медпрепаратов. Людям со здоровыми зубами оно по большей части не нужно.

Не только рак, но и диабет

К выводу, что ополаскиватели для рта способны вызвать также и диабет, пришли ученые 2 университетов: Гарварда и Пуэрто-Рико. Эксперты изучили истории болезней 1200 пациентов 40—65 лет (находящихся в группе риска получения диабета). В ходе работы выяснилось, что страдающие ожирением люди на 20% чаще болеют диабетом, если пользуются ополаскивателями для рта раз в день, и на 30% — если два.

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Большинство этих средств не обладает избирательными свойствами в отношении бактерий. Вместе с вредными гнилостными микроорганизмами они уничтожают и полезные. В частности, химический состав любого ополаскивателя губителен для бактерий, которые продуцируют оксид азота.

Последний необходим организму для нормализации уровня сахара в крови. Нехватка оксида азота приводит в конечном итоге к развитию диабета. Вот и получается, что в погоне за свежим дыханием человек постоянно рискует здоровьем.
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 Теги: Медики, ополаскиватель для рта

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Сегодня, 18:15 » Автор: Едгар Букмирза
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