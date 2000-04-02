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Раздел: Медицина  
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Найден способ "засечь" цирроз печени до первых симптомов

Найден способ "засечь" цирроз печени до первых симптомовЦирроз печени – это процесс обширного поражения органа.

Ученые из США нашли метод заблаговременно «предсказывать» развитие цирроза печени. Их новое исследование показало: это можно сделать, если обратить внимание на состояние кишечника.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

Сотрудники Университета штата Вирджиния констатировали: изменения микрофлоры кишечника позволяют заметить развитие цирроза печени за 3 месяца до появления первых симптомов опасного заболевания. В частности, узнать заранее о вероятном циррозе печени у человека можно с помощью анализа ДНК и РНК кишечной микрофлоры, утверждают авторы новой работы.

«Патогенные бактерии кишечника являются одним из основных источников воспаления в организме у людей с циррозом и ожирением», - отметили специалисты.

Идея соотносить состояние кишечника с болезнью печени возникла в ходе наблюдений за пациентами двух крупных медицинских центров. По словам ученых, все наблюдаемые ими пациенты с циррозом поступали в больницы с симптомами других нарушений – в частности, с дисфункцией почек и с инфекционными заболеваниями.

Исследуя все физиологические изменения в работе организма этих людей, биологи пришли к заключению о том, что по обитающим в ЖКТ бактериям можно узнать о вероятном циррозе печени.

«Анализ ДНК бактериальной микрофлоры позволяет выявлять не только полезных бактерий, но и патогенных. А исследование РНК дает возможность определять микробов, наиболее активно влияющих на метаболизм. Подобное исследование бактерий в желудочно-кишечном тракте является наиболее эффективным при диагностике цирроза до появления его первых симптомов», - резюмировали ученые.

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Цирроз печени – это процесс обширного поражения органа, при котором происходит гибель тканей, заменяемых фиброзными волокнами. В результате кардинально меняется структура печени, следствием чего становится снижение функциональности органа вплоть до полной потери работоспособности, угрожающей человеку смертью.

Ранее МедикФорум писал о том, что ученые обнаруживали связь между вероятностью цирроза печени у человека и средой его обитания. Конкретно была установлена корреляция между проживанием в холодном климате и склонностью к этому заболеванию.
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 Теги: Цирроз печени, симптом

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Сегодня, 20:19 » Автор: Едгар Букмирза
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