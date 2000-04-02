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Раздел: Медицина  
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Ученые рассказали об опасности мяса для женщин

Ученые рассказали об опасности мяса для женщинОбнаруженная связь еще нуждается в дополнительном подтверждении.

Обычно предостережения в отношении употребления красного мяса звучат в адрес мужчин. Но ученые убедились: этот продукт повышает вероятность онкозаболевания и у женщин.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Данные об этом опубликовал International Journal of Cancer, поделившийся подробностями расследования специалистов из Университета Лидса (Великобритания).

Они обнаружили, что существует корреляция между регулярным употреблением красного мяса и возникновением рака толстой кишки у женщин. В пользу такого заключения говорят цифры, полученные при наблюдении за 32 тысячами женщин, которое велось на протяжении 17 лет. За это время у 335 участниц эксперимента обнаружился рак толстой кишки.

«У испытуемых, которые регулярно ели красное мясо (говядину, свинину, баранину), риск развития рака нижних отделов толстой кишки оказался выше», - цитирует журнал авторов проекта, изучавших соотношение рациона питания и состояния здоровья у женщин-участниц.

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Сами исследователи отмечают, что обнаруженная ими связь еще нуждается в дополнительном подтверждении для того, чтобы можно было считать ее бесспорным заключением. В то же время медики заявили: тем, у кого имеется семейная история рака кишечника, стоит задуматься об отказе от красного мяса. Отметим, что ВОЗ в своих рекомендациях относительно красного мяса указывает, что отказываться полностью от него не нужно. МедикФорум публиковал мнение врачей на этот счет.
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 Теги: Ученые, мясо, женщина

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Сегодня, 21:15 » Автор: Едгар Букмирза
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