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Раздел: Медицина  
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Специалисты создали список опасных для здоровья фруктов

Специалисты создали список опасных для здоровья фруктовВ ягодах и фруктах выявлены различные пестициды.

После проведения исследования специалисты создали список фруктов и ягод, которые могут нанести вред здоровью человека. Такую информацию распространило издание Planet Today.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на aspekty.net.

С приближением тепла на овощных раскладках стало появляться все больше фруктов и ягод, которые с удовольствием раскупаются потребителями. Специалистов заинтересовало качество продаваемой клубники, персиков и других фруктов и ягод, а так же из влияние на человеческий организм. Для этого они провели специальное лабораторное исследование.

В ходе эксперимента в ягодах и фруктах выявлены различные пестициды и ядохимикаты, которые могут привести не только к отравлению, но и к развитию серьезных заболеваний, вплоть до онкологических. Специалисты рассказали, что изученные фрукты и ягоды настолько загрязнены, что даже картофель, выращенный в загрязненных регионах, содержит меньшее число ядовитых веществ.

В число опасных для здоровья овощей и фруктов вошли клубника, персики, вишня, груши и даже яблоки, виноград. Кроме этого, специалисты занесли в данный список сельдерей и шпинат, которые пользуются большим спросом у любителей здорового питания.

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Напомним, что пестициды приводят к большому количеству смертей во всем мире. Негативным является тот факт, что ситуация с загрязнением продуктов не меняется в лучшую сторону, виной этому – нехватка продуктов питания и тяжелые условия их выращивания. Потребителей просят не покупать ранние фрукты, которые больше всего напичканы химикатами.
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 Теги: фрукт, здоровье, список

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Вчера, 23:23 » Автор: Едгар Букмирза
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