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Раздел: Медицина  
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Ученые сравнили вред от подсолнечного и оливкового масла

Ученые сравнили вред от подсолнечного и оливкового масла Одно из масел оказалось намного вреднее.

Ученые из Гранадского университета пришли к выводу, что длительное употребление в пищу подсолнечного масла приводит к серьезным проблемам с печенью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

За реакцией печени крыс на употребление оливкового и подсолнечного масла исследователи наблюдали с помощью электронного микроскопа.

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Более здоровой печень оказалась у тех грызунов, которые употребляли в пищу оливковое масло.

При этом у крыс, которых подкармливали подсолнечным маслом, наблюдался фиброз и ультраструктурные изменения тканей печени.

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Кроме того, ученые выяснили, что подсолнечное мало повышает риски заболеть метаболическим неалкогольным стеатогепатитом.
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 Теги: масло, сравнение, вред

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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