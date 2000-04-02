Раздел: Медицина
Ученые сравнили вред от подсолнечного и оливкового масла
Одно из масел оказалось намного вреднее.
Ученые из Гранадского университета пришли к выводу, что длительное употребление в пищу подсолнечного масла приводит к серьезным проблемам с печенью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
За реакцией печени крыс на употребление оливкового и подсолнечного масла исследователи наблюдали с помощью электронного микроскопа.
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Более здоровой печень оказалась у тех грызунов, которые употребляли в пищу оливковое масло.
При этом у крыс, которых подкармливали подсолнечным маслом, наблюдался фиброз и ультраструктурные изменения тканей печени.
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Кроме того, ученые выяснили, что подсолнечное мало повышает риски заболеть метаболическим неалкогольным стеатогепатитом.
Ученые из Гранадского университета пришли к выводу, что длительное употребление в пищу подсолнечного масла приводит к серьезным проблемам с печенью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
За реакцией печени крыс на употребление оливкового и подсолнечного масла исследователи наблюдали с помощью электронного микроскопа.
Простой рецепт поможет понизить давление и холестерин в домашних условиях
Более здоровой печень оказалась у тех грызунов, которые употребляли в пищу оливковое масло.
При этом у крыс, которых подкармливали подсолнечным маслом, наблюдался фиброз и ультраструктурные изменения тканей печени.
Читайте также: Аспирин убивает: украинские ученые сделали неожиданное открытие
Кроме того, ученые выяснили, что подсолнечное мало повышает риски заболеть метаболическим неалкогольным стеатогепатитом.
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