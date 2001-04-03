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Раздел: Медицина  
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Ученые назвали самый полезный для сердца орех

Ученые назвали самый полезный для сердца орехЭксперты рекомендуют употреблять эти орехи хотя бы несколько раз в неделю.

В одном из исследовательских институтов США было проведено мини-исследование, которое длилось всего один месяц, а участие в нем принимали около тридцати человек.

Примечательно, что все добровольцы имели много лишнего веса, но в остальном практически были здоровы.

Ученые специально пригласили для участия в исследовании мужчин и женщин с разными степенями ожирения, потому как именно такая группа людей - первая на очереди в группу риска заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета.

Главной задачей исследователей было - найти продукт питания, который мог защитить тучного человека от деформации сосудов и их закупоривания, развития сердечных болезней и так далее.

Они его таки нашли - это орех пекан

Самый близкий родственник грецкого ореха, вмещающий в себе Омега-3 жирные кислоты, которые эффективно предупреждают кардио-метаболические расстройства в организме человека, но только в том случае, если составляют 15% от суточной калорийности пищи.

Одна группа участников исследования сидела на диете, обязательно включающей в себя потребление орехов пеканов, вторая - питалась, как обычно.

В результате, ученые провели обследование всех участников и выявили, что те, которые питались пеканами, обладают повышенной чувствительностью к инсулину, а еще в их организмах стали лучше функционировать бета-клетки. Все эти улучшения в целом благоприятно воздействуют на здоровье человека и защищают его от распространенных сердечно-сосудистых недугов.

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Ежедневно, как советуют ученые, нужно съедать горсть орехов пеканов, чтобы позаботиться о своем сердце и сосудах, но если таковых под рукой не оказалось, то можно заменить их грецкими.
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 Теги: сердце, орех, польза

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Сегодня, 12:16 » Автор: Валерия Янобекова
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