Чем опасно отложение солей и как этого избежать

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Соли калия и натрия имеют свойство накапливаться в почках, что вызывает мочекаменную болезнь.Соли мочевой кислоты чаще всего локализуются в суставах, от переизбытка которых может развиться подагра.Соли кальция откладываются в мягких тканях человеческого организма и это заболевание называется кальциноз.Самыми главными причинами перечисленных недугов, вызванных задержкой и отложением солей, является неправильный обмен веществ, а также нарушения в работе почек.Также, пациентами с подобными заболеваниями становятся люди, которые злоупотребляют алкоголем и пищей белкового происхождения. Плюс ко всему - ведут малоподвижный образ жизни и ожирение.Больше остальных подвержены отложению солей и развитию подагры, кальциноза и мочекаменной болезни люди, достигшие 40-летнего возраста и старше. Хотя, в последнее время статистика указывает на то, что даже в более молодом возрасте у мужчин и женщин имеются такие проблемы со здоровьем.Перечисленные болезни очень быстро переходят в стадию хронических, а это значит, что вылечить их полностью будет невозможно. К тому же, каждая из них сопровождается болями, которые терпеть смогут не все.Употребление большого количества белковой пищи животного происхождения, особенно канцерогенной, как фаст-фуд, ведет к образованию мочевой кислоты и отложению солей. Поэтому свой рацион нужно обогатить овощами и фруктами, а также злаковыми и бобовыми.Спиртные напитки, особенно слабоалкогольные, провоцируют задержку мочевой кислоты в почках и она начинает накапливаться в кровеносной системе.Чем активнее физически человек, тем больше шансов на то, что у него будет правильный обмен веществ, за счет которого лишние соли не станут накапливаться в суставах, тканях или почках.Как уже было отмечено выше, человек, имеющий ожирение, автоматически попадает в группу риска заболеваний, вызванных застоем солей в организме.Раз в год нужно проходить обследование всего организма, чтобы своевременно выявить тот или иной недуг и начать с ним бороться. В таком случае у человека будет больше шансов встретить старость в здравом уме и бодром теле.