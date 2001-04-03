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Чем опасно отложение солей и как этого избежать

Чем опасно отложение солей и как этого избежатьМедики рассказали, почему важно не допускать отложения солей в организме и как предупредить этот процесс.

Соли калия и натрия имеют свойство накапливаться в почках, что вызывает мочекаменную болезнь.

Соли мочевой кислоты чаще всего локализуются в суставах, от переизбытка которых может развиться подагра.

Соли кальция откладываются в мягких тканях человеческого организма и это заболевание называется кальциноз.

Самыми главными причинами перечисленных недугов, вызванных задержкой и отложением солей, является неправильный обмен веществ, а также нарушения в работе почек.

Также, пациентами с подобными заболеваниями становятся люди, которые злоупотребляют алкоголем и пищей белкового происхождения. Плюс ко всему - ведут малоподвижный образ жизни и ожирение.

Больше остальных подвержены отложению солей и развитию подагры, кальциноза и мочекаменной болезни люди, достигшие 40-летнего возраста и старше. Хотя, в последнее время статистика указывает на то, что даже в более молодом возрасте у мужчин и женщин имеются такие проблемы со здоровьем.

Перечисленные болезни очень быстро переходят в стадию хронических, а это значит, что вылечить их полностью будет невозможно. К тому же, каждая из них сопровождается болями, которые терпеть смогут не все.

Как предотвратить отложение солей?

Не переедать и не налегать на мясо. Употребление большого количества белковой пищи животного происхождения, особенно канцерогенной, как фаст-фуд, ведет к образованию мочевой кислоты и отложению солей. Поэтому свой рацион нужно обогатить овощами и фруктами, а также злаковыми и бобовыми.

Не злоупотреблять алкоголем. Спиртные напитки, особенно слабоалкогольные, провоцируют задержку мочевой кислоты в почках и она начинает накапливаться в кровеносной системе.

Больше двигаться. Чем активнее физически человек, тем больше шансов на то, что у него будет правильный обмен веществ, за счет которого лишние соли не станут накапливаться в суставах, тканях или почках.

Контролировать вес. Как уже было отмечено выше, человек, имеющий ожирение, автоматически попадает в группу риска заболеваний, вызванных застоем солей в организме.

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Раз в год нужно проходить обследование всего организма, чтобы своевременно выявить тот или иной недуг и начать с ним бороться. В таком случае у человека будет больше шансов встретить старость в здравом уме и бодром теле.
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 Теги: соль, отложение, последствия

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Сегодня, 14:16 » Автор: Валерия Янобекова
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