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Чем опасно отложение солей и как этого избежать
Медики рассказали, почему важно не допускать отложения солей в организме и как предупредить этот процесс.
Соли калия и натрия имеют свойство накапливаться в почках, что вызывает мочекаменную болезнь.
Соли мочевой кислоты чаще всего локализуются в суставах, от переизбытка которых может развиться подагра.
Соли кальция откладываются в мягких тканях человеческого организма и это заболевание называется кальциноз.
Самыми главными причинами перечисленных недугов, вызванных задержкой и отложением солей, является неправильный обмен веществ, а также нарушения в работе почек.
Также, пациентами с подобными заболеваниями становятся люди, которые злоупотребляют алкоголем и пищей белкового происхождения. Плюс ко всему - ведут малоподвижный образ жизни и ожирение.
Больше остальных подвержены отложению солей и развитию подагры, кальциноза и мочекаменной болезни люди, достигшие 40-летнего возраста и старше. Хотя, в последнее время статистика указывает на то, что даже в более молодом возрасте у мужчин и женщин имеются такие проблемы со здоровьем.
Перечисленные болезни очень быстро переходят в стадию хронических, а это значит, что вылечить их полностью будет невозможно. К тому же, каждая из них сопровождается болями, которые терпеть смогут не все.
Как предотвратить отложение солей?
Не переедать и не налегать на мясо. Употребление большого количества белковой пищи животного происхождения, особенно канцерогенной, как фаст-фуд, ведет к образованию мочевой кислоты и отложению солей. Поэтому свой рацион нужно обогатить овощами и фруктами, а также злаковыми и бобовыми.
Не злоупотреблять алкоголем. Спиртные напитки, особенно слабоалкогольные, провоцируют задержку мочевой кислоты в почках и она начинает накапливаться в кровеносной системе.
Больше двигаться. Чем активнее физически человек, тем больше шансов на то, что у него будет правильный обмен веществ, за счет которого лишние соли не станут накапливаться в суставах, тканях или почках.
Контролировать вес. Как уже было отмечено выше, человек, имеющий ожирение, автоматически попадает в группу риска заболеваний, вызванных застоем солей в организме.
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Раз в год нужно проходить обследование всего организма, чтобы своевременно выявить тот или иной недуг и начать с ним бороться. В таком случае у человека будет больше шансов встретить старость в здравом уме и бодром теле.
Соли калия и натрия имеют свойство накапливаться в почках, что вызывает мочекаменную болезнь.
Соли мочевой кислоты чаще всего локализуются в суставах, от переизбытка которых может развиться подагра.
Соли кальция откладываются в мягких тканях человеческого организма и это заболевание называется кальциноз.
Самыми главными причинами перечисленных недугов, вызванных задержкой и отложением солей, является неправильный обмен веществ, а также нарушения в работе почек.
Также, пациентами с подобными заболеваниями становятся люди, которые злоупотребляют алкоголем и пищей белкового происхождения. Плюс ко всему - ведут малоподвижный образ жизни и ожирение.
Больше остальных подвержены отложению солей и развитию подагры, кальциноза и мочекаменной болезни люди, достигшие 40-летнего возраста и старше. Хотя, в последнее время статистика указывает на то, что даже в более молодом возрасте у мужчин и женщин имеются такие проблемы со здоровьем.
Перечисленные болезни очень быстро переходят в стадию хронических, а это значит, что вылечить их полностью будет невозможно. К тому же, каждая из них сопровождается болями, которые терпеть смогут не все.
Как предотвратить отложение солей?
Не переедать и не налегать на мясо. Употребление большого количества белковой пищи животного происхождения, особенно канцерогенной, как фаст-фуд, ведет к образованию мочевой кислоты и отложению солей. Поэтому свой рацион нужно обогатить овощами и фруктами, а также злаковыми и бобовыми.
Не злоупотреблять алкоголем. Спиртные напитки, особенно слабоалкогольные, провоцируют задержку мочевой кислоты в почках и она начинает накапливаться в кровеносной системе.
Больше двигаться. Чем активнее физически человек, тем больше шансов на то, что у него будет правильный обмен веществ, за счет которого лишние соли не станут накапливаться в суставах, тканях или почках.
Контролировать вес. Как уже было отмечено выше, человек, имеющий ожирение, автоматически попадает в группу риска заболеваний, вызванных застоем солей в организме.
Читайте также: Медики дали важный совет по лечению боли в спине
Раз в год нужно проходить обследование всего организма, чтобы своевременно выявить тот или иной недуг и начать с ним бороться. В таком случае у человека будет больше шансов встретить старость в здравом уме и бодром теле.
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