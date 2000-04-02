Медики назвали меры, предупреждающие инсульт

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С каждым годом статистика показывает, что инсульт значительно помолодел и занимает одну из лидирующих строчек в рейтинге заболеваний, снижающих продолжительность жизни мужчин и женщин.Одними из основных причин инсульта являются забитые холестерином сосуды, неправильное питание, сидячий образ жизни, вредные привычки, а также стрессы.В большинстве случаев именно гипертония приводит к инсульту за счет того, что сильно сужаются, забиваются и становятся не эластичными сосуды.У полных людей гораздо больше шансов пострадать от инсульта, так как у них практически всегда повышены уровни холестерина и глюкозы в крови, провоцирующие закупорку сосудов и замедление кровообращения.при сахарном диабете риск инсульта возрастает, поэтому медики рекомендуют диабетикам выполнять все, что посоветовал врач, а тем, кто подвержен диабету, сделать все возможное, дабы он не развился.Чтобы иной раз не нагружать сосуды токсическими веществами из сигаретного дыма или алкоголя, врачи советуют вообще отказаться от вредных привычек, снизив таким образом вероятность инсульта в несколько раз.Движение - это жизнь. Правило, которое придумали задолго до нас, будет актуально всегда. При физических нагрузках тренируются не только мышцы ног, рук, спины, а и сердечная мышца.В меню должно быть меньше насыщенных жиров, иначе лишнего веса и проблем, от него возникающих, будет сложно избежать.Это позволит вам сохранять здоровье долгие годы, потому как обнаруженное заболевание на ранней стадии развития лечится в кротчайшие сроки, в отличие от тех, которые диагностируются в хронической форме.Особенно выполнять меры профилактики инсульта нужно людям, состоящим в группе риска, а именно тем, у кого есть избыточный вес, кто питается калорийной жирной пищей, курит, злоупотребляет алкоголем, много нервничает, мало двигается и не отдыхает.