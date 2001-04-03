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Раздел: Медицина  
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Эксперты сообщили о вреде для здоровья искусственного освещения

Эксперты сообщили о вреде для здоровья искусственного освещенияЯркие экраны смартфонов по ночам вредны, так как снижают качество сна.

Диабет, проблемы с весом и даже рак - новое исследование показывает, насколько опасными могут быть последствия воздействия искусственных источников света. Его авторы призывают пересмотреть отношение человечества к освещению.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

С высоты птичьего полёта и даже из космоса по ночам густонаселенные города выглядят очень красиво благодаря активному использованию искусственного освещения.

Историки утверждают, что ярко освещенные улицы снизили уровень преступности и способствовали индустриальному росту, а также позволили человеку вести более активный образ жизни в темное время суток.

Но мало кто изучает воздействие искусственного света на здоровье. Некоторые эксперты предполагают, что слишком яркое освещение является причиной развития современных эпидемий вроде диабета, ожирения и даже рака.

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Опасность представляет и свет от уличных фонарей, автомобилей и рекламных вывесок.
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 Теги: Эксперты, экран смартфона, здоровье

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Сегодня, 19:15 » Автор: Едгар Букмирза
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