Раздел: Медицина
Эксперты сообщили о вреде для здоровья искусственного освещения
Яркие экраны смартфонов по ночам вредны, так как снижают качество сна.
Диабет, проблемы с весом и даже рак - новое исследование показывает, насколько опасными могут быть последствия воздействия искусственных источников света. Его авторы призывают пересмотреть отношение человечества к освещению.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
С высоты птичьего полёта и даже из космоса по ночам густонаселенные города выглядят очень красиво благодаря активному использованию искусственного освещения.
Историки утверждают, что ярко освещенные улицы снизили уровень преступности и способствовали индустриальному росту, а также позволили человеку вести более активный образ жизни в темное время суток.
Но мало кто изучает воздействие искусственного света на здоровье. Некоторые эксперты предполагают, что слишком яркое освещение является причиной развития современных эпидемий вроде диабета, ожирения и даже рака.
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Опасность представляет и свет от уличных фонарей, автомобилей и рекламных вывесок.
Диабет, проблемы с весом и даже рак - новое исследование показывает, насколько опасными могут быть последствия воздействия искусственных источников света. Его авторы призывают пересмотреть отношение человечества к освещению.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
С высоты птичьего полёта и даже из космоса по ночам густонаселенные города выглядят очень красиво благодаря активному использованию искусственного освещения.
Историки утверждают, что ярко освещенные улицы снизили уровень преступности и способствовали индустриальному росту, а также позволили человеку вести более активный образ жизни в темное время суток.
Но мало кто изучает воздействие искусственного света на здоровье. Некоторые эксперты предполагают, что слишком яркое освещение является причиной развития современных эпидемий вроде диабета, ожирения и даже рака.
Читайте также: Стоматологи предупредили о вреде яблок для здоровья зубов
Опасность представляет и свет от уличных фонарей, автомобилей и рекламных вывесок.
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