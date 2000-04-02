» » Диетологи рассказали, как уменьшить количество калорий
Раздел: Медицина  
0

Диетологи рассказали, как уменьшить количество калорий

Диетологи рассказали, как уменьшить количество калорийДиетологи предлагают снизить потребление калорий, не прилагая особых усилий.

Для того, чтобы не только похудеть, но и удержать оптимальный вес, быстрые диеты не подходят.

Поэтому начало весны – самое время начинать работать над фигурой, если вы желаете стать стройными к лету.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.

Способ 1
Пейте чай и кофе без сахара

Исследование показало: те, кто пьет несладкий черный кофе, потребляет на 69 калорий меньше, чем те, кто предпочитает сладкий напиток. Любители чая могут «сэкономить» 43 калории в день, если откажутся от сахара в напитке.

Способ 2
Ешьте овсянку на завтрак

Клетчатка способствует улучшению метаболизма, поэтому овсянка на завтрак – отличный выбор! В 2015 году было проведено исследование, которое выяснило: те, кто на завтрак съедали порцию овсяной каши, в течение дня потребляли на 31% калорий меньше.

Способ 3
Откажитесь от газировки

Сладкие газированные напитки – это табу для всех худеющих. Если вы регулярно пьете лимонад и колу, вы потребляете на 150 калорий больше, чем те, кто отказался от газировки. Худеете? Тогда ваш выбор – соки, желательно, свежеотжатые.

Способ 4
Ешьте белок в течение всего дня

Употребляя белковые продукты в течение дня, вы не будете чувствовать себя голодными. Ешьте разнообразные белковые продукты, например, на завтрак – яйца, на обед – рыбу, на перекус – орехи.

Способ 5
Измените состав салатов

Салаты очень полезны и низкокалорийны, но только в том случае, если вы внимательны к их составам. Вы любите салат Цезарь? Исключите из его состава сухарики. Также не стоит класть в привычные салаты бекон, сухофрукты, не пользуйтесь для заправки майонезом.

Способ 6
Ешьте, не дожидаясь приступа голода

Не откладывайте обед до тех пор, пока у вас не начнутся спазмы в желудке. Когда вы очень голодны, вы съедаете гораздо больший объем пищи. Приучите себя питаться по часам, и тогда вам будет легче ограничить потребление калорий.

Способ 7
Содержите кухню в чистоте

В 2016 году в Корнельском университете провели эксперимент, и оказалось, что женщины, проведя всего лишь 10 минут в грязной кухне, съедают на 53 калории больше, чем те, кто пребывает в чистом помещении.

Способ 8
Больше готовьте дома

Если вы твердо настроены на похудение, на время позабудьте о ресторанах и кафе. Вы не можете проконтролировать калорийность блюд, которые готовите не вы. В 2015 году проводилось исследование, которое показало, что, приготавливая еду самостоятельно, женщины потребляют на 150 калорий меньше.

Способ 9
Сократите потребление растительного масла

Его обязательно надо есть, но только уменьшить его количество в блюдах. Помните, что всего лишь столовая ложка растительного масла содержит, в среднем, 120 калорий!

Читайте также: Диетологи подсказали, как уменьшить количество калорий

Способ 10
Не ешьте перед телевизором

Прием пища перед голубым экраном провоцирует переедание! Причем чем захватывающей зрелище на экране, тем больше вы рискуете переесть. В 2014 году группа исследователей выяснила, что люди, смотрящие боевик, сели в два раза больше еды, чем те, кто смотрел спокойное и не очень интересное ток-шоу.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Диетолог, калории

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:26 » Автор: Едгар Букмирза
     455
     0

Похожие новости по теме

Как сжечь 100 калорий за 10 минут: ТОП-5 простых способов Как сжечь 100 калорий за 10 минут: ТОП-5 простых способов

Если вы хотите быть стройной и красивой, не забрасывайте тренировки. Чтобы эффективно сжигать калории, достаточно будет всего 10 минут занятий в день. Итак, возьмите на заметку, какие упражнения помогут сжечь лишние калории.

Диетологи раскрыли секрет, как потреблять меньше калорий Диетологи раскрыли секрет, как потреблять меньше калорий

Есть меньше не так уж сложно, когда вы знаете, что именно нужно делать.

Диетологи подсказали, как уменьшить количество калорий Диетологи подсказали, как уменьшить количество калорий

Для того, чтобы не только похудеть, но и удержать оптимальный вес, быстрые диеты не подходят.

Назван простой способ сохранить вес после похудения Назван простой способ сохранить вес после похудения

Единственный способ удержать вес после диеты.

Простой способ похудеть для тех, кто устал от диет Простой способ похудеть для тех, кто устал от диет

Весь секрет в воде.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх