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Врачи объяснили, почему важно употреблять достаточно витамина C

Врачи объяснили, почему важно употреблять достаточно витамина C Дефицит этого витамина приводит к проблемам со здоровьем.

Витамин С являются мощнейшим антиоксидантом, который не только предотвращает самые серьезные проявления процессов старения, но и облегчает в несколько раз течение гриппа и простуды, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

При недостатке такого витамина в организме, происходят сбои, которые могут, в свою очередь, привести к серьезным изменениям во внешности. Особенно важно употреблять этот антиоксидант людям с пониженным иммунитетом, а также тем, кто работает или проживает в достаточно тяжелых условиях.

Дефицит витамина С на той или иной стадии о может обнаружиться у любого человека, чаще всего это случается в межсезонные периоды, так как в это время, организм получает минимальное количество каких-либо полезных элементов.

Кстати, медики делят нехватку аскорбиновой кислоты на две разновидности: острую и выраженную. При остром дефиците витамина С наблюдаются следующие симптомы:
— проблемы с сердцем;
— выпадение зубов;
— сбои в работе ЖКТ;
— гипотония.

При нехватке аскорбиновой кислоты в выраженной форме могут наблюдаться несколько другие симптомы:
— сильная кровоточивость десен;
— ломота и утомляемость;
— сухость кожных покровов;
— слабость и апатия;
— боли в мышцах.

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В то же время, те люди, которые получают в необходимом количестве витамин С, отмечают улучшение состояния кожных покровов, выравнивание цвета лица. Помимо этого заметно улучшается настроение, повышается сопротивляемость организма всевозможным болезням и вирусам.
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 Теги: витамин, дефицит

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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