Раздел: Медицина
Неожиданное открытие: увеличение калорийности завтрака способствует похудению
Учёные провели исследование и пришли к удивительным выводам.
Исследователи из Израиля выявили, что высококалорийный завтрак полезен для пациентов с диабетом и ожирением. Он уменьшает потребность в инсулине, а также помогает снизить лишний вес, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Правильно приготовленный завтрак оказывает положительное влияние на баланс глюкозы. И именно диета с определённым количеством калорий и правильный режим дня имеют огромную роль в контроле над сахаром и потерей веса.
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«Время еды и ее количество в каждый из приемов пищи важнее, чем тщательный и равномерный подсчет калорий в течение дня. Наш метаболизм меняется в течение дня. Кусочек хлеба, съеденный на завтрак, приводит к совершенно иным последствиям для организма, чем тот же кусок хлеба, съеденный вечером», — отметили исследователи.
Исследователи из Израиля выявили, что высококалорийный завтрак полезен для пациентов с диабетом и ожирением. Он уменьшает потребность в инсулине, а также помогает снизить лишний вес, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Правильно приготовленный завтрак оказывает положительное влияние на баланс глюкозы. И именно диета с определённым количеством калорий и правильный режим дня имеют огромную роль в контроле над сахаром и потерей веса.
Читайте также: Дерматологи рассказали, от каких косметологических процедур стоит отказаться
«Время еды и ее количество в каждый из приемов пищи важнее, чем тщательный и равномерный подсчет калорий в течение дня. Наш метаболизм меняется в течение дня. Кусочек хлеба, съеденный на завтрак, приводит к совершенно иным последствиям для организма, чем тот же кусок хлеба, съеденный вечером», — отметили исследователи.
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