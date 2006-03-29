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Признаки атеросклероза, которые нельзя игнорировать

Признаки атеросклероза, которые нельзя игнорироватьМедики подсказали, как распознать атеросклероз на ранней стадии.

Атеросклерозом называют сердечно-сосудистую патологию, к которой приводит закупорка сосудов холестериновыми бляшками.

В основном, с этим заболеванием сталкиваются люди пожилого возраста, так как со временем стенки их сосудов уплотняются и замедляется кровообращение. Но в последнее время медики сталкиваются с тем, что атеросклероз диагностируется и у более молодых мужчин и женщин. Как правило, это люди, имеющие избыточную массу тела.

В качестве главного и опасного осложнения атеросклероза выступает тромбоз сосудов, что может привести к смерти человека.

В группе риска атеросклероза находятся люди, имеющие диабет, артериальную гипертензию и ожирение, а также те, кто злоупотребляет жирной пищей в течение долгих лет жизни.

Какие симптомы могут указывать на то, что сосуды забиты и развивается атеросклероз?

Проблемы с сердцем. При атеросклерозе могут беспокоить боли в области сердца, а также приступы стенокардии и тахикардии.

Частые головокружения и головные боли, сопровождающиеся шумом в ушах.

Гипертония часто развивается на фоне атеросклероза, так как при холестериновых бляшках сосуды сужаются, что вызывает повышение артериального давления.

Одышка и потливость чаще всего беспокоят тех, кто имеет избыточный вес и патологии в области сердечно-сосудистой системы.

Когнитивные нарушения, как частичные провалы в памяти, например, и психические расстройства в виде депрессии тоже могут указывать на атеросклероз.

Боли во всем теле - в спине, в конечностях и в шейном отделе нередко заставляют людей обращаться к медикам за помощью, где они и узнают причину - атеросклероз сосудов.

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При появлении первых признаков атеросклероза следует немедленно обратиться к врачу, чтобы как можно быстрее начать лечение и не допустить развития тромбоза сосудов, а также преждевременной смерти.
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 Теги: атеросклероз, признаки

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Сегодня, 14:11 » Автор: Валерия Янобекова
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