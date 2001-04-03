Малоизвестные полезные свойства алкогольных напитков

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Несмотря на то, что ранее ученые заявляли о пагубном влиянии спиртных напитков на организм человека, исследователи из медуниверситета в Берлине нашли новые свойства алкоголя, которые можно отнести к категории полезных.Разве мог кто-либо предположить, что в составе пива есть вещества, способствующие укреплению костей и, соответственно, зубов?Берлинские исследователи досконально изучили процесс влияния светлого и темного "живого" пива на организм человека. В итоге, им удалось выяснить, что в ячмене содержатся компоненты, препятствующие развитию остеопороза и не только.Плюс ко всему, некоторые сорта ячменя, из которого готовится пиво, имеют в своем составе кремний, а это вещество в свою очередь положительно воздействует на производство коллагена, принимающего участие в строительстве костей и суставов и заботящегося о питании мягких тканей, за счет чего кожа выглядит более молодой.Светлое пиво обогащено еще и фитоэстрогенами, которые оказывают поддержку женскому организму во время гормональных перестроек и нарушений. Увлекаться этим напитком не стоит, но литр светлого хорошего пива в неделю - будет не лишним.К слову, мужчинам как раз потому, что в светлом пиве содержатся фитоэстрогены, лучше его не пить, а перейти на темное или вообще отказаться от этого алкогольного напитка, ведь он снижает количество мужского гормона тестостерона в организме.По мнению испанских ученых, регулярное употребление красного вина в небольших количествах положительно влияет на пищеварение. Выясняется, всего 30 мл вина может улучшить микрофлору кишечника и увеличить число полезных бактерий в нем.Так как в вине содержатся полифенольные соединения, их смело можно назвать альтернативой кисломолочной продукции.- укрепление стенок сосудов;- снижение артериального давления;- устранение воспалительных процессов в кишечнике;- снижение уровня плохого холестерина.Единственное "но" заключается в том, что пиво и вино должны быть качественными, а частота употребления - минимальная, то есть, злоупотреблять этими напитками категорически не рекомендуется.