Раздел: Медицина
Малоизвестные полезные свойства алкогольных напитков
Оказывается, пиво и вино могут оказать пользу здоровью.
Несмотря на то, что ранее ученые заявляли о пагубном влиянии спиртных напитков на организм человека, исследователи из медуниверситета в Берлине нашли новые свойства алкоголя, которые можно отнести к категории полезных.
Натуральное пиво - крепкие кости
Разве мог кто-либо предположить, что в составе пива есть вещества, способствующие укреплению костей и, соответственно, зубов?
Берлинские исследователи досконально изучили процесс влияния светлого и темного "живого" пива на организм человека. В итоге, им удалось выяснить, что в ячмене содержатся компоненты, препятствующие развитию остеопороза и не только.
Плюс ко всему, некоторые сорта ячменя, из которого готовится пиво, имеют в своем составе кремний, а это вещество в свою очередь положительно воздействует на производство коллагена, принимающего участие в строительстве костей и суставов и заботящегося о питании мягких тканей, за счет чего кожа выглядит более молодой.
Светлое пиво обогащено еще и фитоэстрогенами, которые оказывают поддержку женскому организму во время гормональных перестроек и нарушений. Увлекаться этим напитком не стоит, но литр светлого хорошего пива в неделю - будет не лишним.
К слову, мужчинам как раз потому, что в светлом пиве содержатся фитоэстрогены, лучше его не пить, а перейти на темное или вообще отказаться от этого алкогольного напитка, ведь он снижает количество мужского гормона тестостерона в организме.
Красное вино заставляет работать кишечник, как часы
По мнению испанских ученых, регулярное употребление красного вина в небольших количествах положительно влияет на пищеварение. Выясняется, всего 30 мл вина может улучшить микрофлору кишечника и увеличить число полезных бактерий в нем.
Так как в вине содержатся полифенольные соединения, их смело можно назвать альтернативой кисломолочной продукции.
Среди прочих полезных свойств красного вина ученые отмечают еще и эти:
- укрепление стенок сосудов;
- снижение артериального давления;
- устранение воспалительных процессов в кишечнике;
- снижение уровня плохого холестерина.
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Единственное "но" заключается в том, что пиво и вино должны быть качественными, а частота употребления - минимальная, то есть, злоупотреблять этими напитками категорически не рекомендуется.
Несмотря на то, что ранее ученые заявляли о пагубном влиянии спиртных напитков на организм человека, исследователи из медуниверситета в Берлине нашли новые свойства алкоголя, которые можно отнести к категории полезных.
Натуральное пиво - крепкие кости
Разве мог кто-либо предположить, что в составе пива есть вещества, способствующие укреплению костей и, соответственно, зубов?
Берлинские исследователи досконально изучили процесс влияния светлого и темного "живого" пива на организм человека. В итоге, им удалось выяснить, что в ячмене содержатся компоненты, препятствующие развитию остеопороза и не только.
Плюс ко всему, некоторые сорта ячменя, из которого готовится пиво, имеют в своем составе кремний, а это вещество в свою очередь положительно воздействует на производство коллагена, принимающего участие в строительстве костей и суставов и заботящегося о питании мягких тканей, за счет чего кожа выглядит более молодой.
Светлое пиво обогащено еще и фитоэстрогенами, которые оказывают поддержку женскому организму во время гормональных перестроек и нарушений. Увлекаться этим напитком не стоит, но литр светлого хорошего пива в неделю - будет не лишним.
К слову, мужчинам как раз потому, что в светлом пиве содержатся фитоэстрогены, лучше его не пить, а перейти на темное или вообще отказаться от этого алкогольного напитка, ведь он снижает количество мужского гормона тестостерона в организме.
Красное вино заставляет работать кишечник, как часы
По мнению испанских ученых, регулярное употребление красного вина в небольших количествах положительно влияет на пищеварение. Выясняется, всего 30 мл вина может улучшить микрофлору кишечника и увеличить число полезных бактерий в нем.
Так как в вине содержатся полифенольные соединения, их смело можно назвать альтернативой кисломолочной продукции.
Среди прочих полезных свойств красного вина ученые отмечают еще и эти:
- укрепление стенок сосудов;
- снижение артериального давления;
- устранение воспалительных процессов в кишечнике;
- снижение уровня плохого холестерина.
Читайте также: Медики рассказали, как избавиться от неровностей на коже после акне
Единственное "но" заключается в том, что пиво и вино должны быть качественными, а частота употребления - минимальная, то есть, злоупотреблять этими напитками категорически не рекомендуется.
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