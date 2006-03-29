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Натуральное снотворное: эти продукты справятся с бессонницей
Оказывается, некоторые продукты вызывают сонливость.
Медики утверждают, что около 10% взрослых людей страдают от бессонницы и нарушений сна. Это только те, кто обратились за помощью к врачу, а сколько еще мужчин и женщин, предпочитающих бороться с бессонницей самостоятельно?
В любом случае, садиться на снотворные медики не рекомендуют. Такие препараты можно использовать только в том случае, если человек перенес сильное нервное потрясение или не спал больше суток напролет и при этом не может уснуть.
Существует ряд продуктов, по свойствам они альтернативны снотворным препаратам, вот только в своем составе имеют исключительно натуральные и безвредные вещества.
Эти продукты в миг справятся с бессонницей:
- ромашковый чай;
- черный чай с щепоткой корицы;
- имбирный напиток с медом, мятой и лимоном;
- цитрусовые фрукты;
- бананы;
- куриные яйца;
- миндаль;
- жирная рыба;
- теплое молоко;
- вишни;
- любая капуста.
В каждом из этих продуктов содержатся вещества, способствующие увеличить производство мелатонина - гормона сна, который регулирует суточные ритмы.
Врачи могут порекомендовать принимать мелатонин в таблетках, но в таком случае человек рискует навредить своему здоровью, принимая лекарственные препараты в течение длительного времени. Поэтому, все-таки лучше попробовать бороться с бессонницей натуральными снотворными в виде продуктов питания и напитков.
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Если вы постоянно страдаете от навязчивых мыслей, которые мешают вам полноценно спать, то обратитесь к психотерапевту, который поможет избавиться от этой проблемы и начать быстро засыпать.
Медики утверждают, что около 10% взрослых людей страдают от бессонницы и нарушений сна. Это только те, кто обратились за помощью к врачу, а сколько еще мужчин и женщин, предпочитающих бороться с бессонницей самостоятельно?
В любом случае, садиться на снотворные медики не рекомендуют. Такие препараты можно использовать только в том случае, если человек перенес сильное нервное потрясение или не спал больше суток напролет и при этом не может уснуть.
Существует ряд продуктов, по свойствам они альтернативны снотворным препаратам, вот только в своем составе имеют исключительно натуральные и безвредные вещества.
Эти продукты в миг справятся с бессонницей:
- ромашковый чай;
- черный чай с щепоткой корицы;
- имбирный напиток с медом, мятой и лимоном;
- цитрусовые фрукты;
- бананы;
- куриные яйца;
- миндаль;
- жирная рыба;
- теплое молоко;
- вишни;
- любая капуста.
В каждом из этих продуктов содержатся вещества, способствующие увеличить производство мелатонина - гормона сна, который регулирует суточные ритмы.
Врачи могут порекомендовать принимать мелатонин в таблетках, но в таком случае человек рискует навредить своему здоровью, принимая лекарственные препараты в течение длительного времени. Поэтому, все-таки лучше попробовать бороться с бессонницей натуральными снотворными в виде продуктов питания и напитков.
Читайте также: Неожиданное открытие: увеличение калорийности завтрака способствует похудению
Если вы постоянно страдаете от навязчивых мыслей, которые мешают вам полноценно спать, то обратитесь к психотерапевту, который поможет избавиться от этой проблемы и начать быстро засыпать.
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