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Раздел: Медицина  
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Натуральное снотворное: эти продукты справятся с бессонницей

Натуральное снотворное: эти продукты справятся с бессонницейОказывается, некоторые продукты вызывают сонливость.

Медики утверждают, что около 10% взрослых людей страдают от бессонницы и нарушений сна. Это только те, кто обратились за помощью к врачу, а сколько еще мужчин и женщин, предпочитающих бороться с бессонницей самостоятельно?

В любом случае, садиться на снотворные медики не рекомендуют. Такие препараты можно использовать только в том случае, если человек перенес сильное нервное потрясение или не спал больше суток напролет и при этом не может уснуть.

Существует ряд продуктов, по свойствам они альтернативны снотворным препаратам, вот только в своем составе имеют исключительно натуральные и безвредные вещества.

Эти продукты в миг справятся с бессонницей:

- ромашковый чай;

- черный чай с щепоткой корицы;

- имбирный напиток с медом, мятой и лимоном;

- цитрусовые фрукты;

- бананы;

- куриные яйца;

- миндаль;

- жирная рыба;

- теплое молоко;

- вишни;

- любая капуста.

В каждом из этих продуктов содержатся вещества, способствующие увеличить производство мелатонина - гормона сна, который регулирует суточные ритмы.

Врачи могут порекомендовать принимать мелатонин в таблетках, но в таком случае человек рискует навредить своему здоровью, принимая лекарственные препараты в течение длительного времени. Поэтому, все-таки лучше попробовать бороться с бессонницей натуральными снотворными в виде продуктов питания и напитков.

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Если вы постоянно страдаете от навязчивых мыслей, которые мешают вам полноценно спать, то обратитесь к психотерапевту, который поможет избавиться от этой проблемы и начать быстро засыпать.
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 Теги: бессонница, снотворное, продукты

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Сегодня, 17:34 » Автор: Валерия Янобекова
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