Натуральное снотворное: эти продукты справятся с бессонницей

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Медики утверждают, что около 10% взрослых людей страдают от бессонницы и нарушений сна. Это только те, кто обратились за помощью к врачу, а сколько еще мужчин и женщин, предпочитающих бороться с бессонницей самостоятельно?В любом случае, садиться на снотворные медики не рекомендуют. Такие препараты можно использовать только в том случае, если человек перенес сильное нервное потрясение или не спал больше суток напролет и при этом не может уснуть.Существует ряд продуктов, по свойствам они альтернативны снотворным препаратам, вот только в своем составе имеют исключительно натуральные и безвредные вещества.- ромашковый чай;- черный чай с щепоткой корицы;- имбирный напиток с медом, мятой и лимоном;- цитрусовые фрукты;- бананы;- куриные яйца;- миндаль;- жирная рыба;- теплое молоко;- вишни;- любая капуста.В каждом из этих продуктов содержатся вещества, способствующие увеличить производство мелатонина - гормона сна, который регулирует суточные ритмы.Врачи могут порекомендовать принимать мелатонин в таблетках, но в таком случае человек рискует навредить своему здоровью, принимая лекарственные препараты в течение длительного времени. Поэтому, все-таки лучше попробовать бороться с бессонницей натуральными снотворными в виде продуктов питания и напитков.Если вы постоянно страдаете от навязчивых мыслей, которые мешают вам полноценно спать, то обратитесь к психотерапевту, который поможет избавиться от этой проблемы и начать быстро засыпать.