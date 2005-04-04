Раздел: Медицина
Ученые рассказали о пользе овощей для здоровья пожилых женщин
Медики следили за диетой своих подопечных.
Употребление овощей в большом количестве, особенно капусты, брокколи или редиса, положительно влияет на состояние артерий пожилых женщин и заметно продлевает им жизнь, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале JAHA.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ria.ru.
"Стенки шейных артерий женщин, которые регулярно ели овощи, были в среднем на 0,05 миллиметра тоньше. Казалось бы, это очень небольшое различие, однако уменьшение толщины стенок сонной артерии всего на десятую долю миллиметра снижает шансы преждевременной гибели человека на 10-18%", — рассказывает Лорен Блеккенхорст (Lauren Blekkenhorst) из университета Западной Австралии в Кроули.
Большинство ученых считают, что диета и даже отдельные продукты питания оказывают существенное влияние не только на вес человека, но и на здоровье его мозга, сосудов, сердца и других ключевых органов. К примеру, недавно ученые показали, что приверженность средиземноморской диете и оливковому маслу заметно понижает шансы умереть от инсульта или инфаркта, а чрезмерное количество соли в пище, наоборот, ухудшает здоровье сердца и сосудов.
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При этом, по словам Блеккенхорст, пока никто не изучал, как влияют на состояние сердца и сосудов овощи. Австралийские медики решили восполнить этот пробел, для чего наблюдали за здоровьем почти тысячи пожилых женщин, согласившихся принять участие в эксперименте еще в 1998 году.
Употребление овощей в большом количестве, особенно капусты, брокколи или редиса, положительно влияет на состояние артерий пожилых женщин и заметно продлевает им жизнь, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале JAHA.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ria.ru.
"Стенки шейных артерий женщин, которые регулярно ели овощи, были в среднем на 0,05 миллиметра тоньше. Казалось бы, это очень небольшое различие, однако уменьшение толщины стенок сонной артерии всего на десятую долю миллиметра снижает шансы преждевременной гибели человека на 10-18%", — рассказывает Лорен Блеккенхорст (Lauren Blekkenhorst) из университета Западной Австралии в Кроули.
Большинство ученых считают, что диета и даже отдельные продукты питания оказывают существенное влияние не только на вес человека, но и на здоровье его мозга, сосудов, сердца и других ключевых органов. К примеру, недавно ученые показали, что приверженность средиземноморской диете и оливковому маслу заметно понижает шансы умереть от инсульта или инфаркта, а чрезмерное количество соли в пище, наоборот, ухудшает здоровье сердца и сосудов.
Читайте также: Ученые рассказали о пользе поцелуя для здоровья
При этом, по словам Блеккенхорст, пока никто не изучал, как влияют на состояние сердца и сосудов овощи. Австралийские медики решили восполнить этот пробел, для чего наблюдали за здоровьем почти тысячи пожилых женщин, согласившихся принять участие в эксперименте еще в 1998 году.
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