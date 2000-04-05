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Раздел: Медицина  
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Ученые связали прием лекарств и преждевременную смерть

Ученые связали прием лекарств и преждевременную смертьПрием антибиотиков в течение длительного времени коррелирует с повышением смертности среди женщин.

Люди, принимающие антибиотики курсами, могут столкнуться с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также смерти, заявили ученые из США.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

Данное мнение прозвучало на заседании AHA - Американской ассоциации сердца. Выступавшие на нем исследователи представили данные о том, что прием антибиотиков в течение длительного времени коррелирует с повышением смертности среди женщин.

Группа кардиологов под руководством профессора Лу Ци проанализировала данные об использовании антибиотиков у 37?510 женщин старше 60 лет за период с 2004 по 2012 год. Все участницы к началу наблюдений на ними были в целом здоровы: они не имели болезней сердца или онкологических заболеваний.

Авторы проекта обнаружили, что прием антибиотиков нес с собой угрозу сердечному здоровью и жизням женщин. В частности, было установлено, что курс антибиотиков, длящийся более 2 месяцев, коррелировал с увеличением риска смерти из-за проблем с сердцем на 27% - это по сравнению с женщинами, которые не принимали антибиотики. Похожего увеличения риска смерти от рака ученые не выявили.

Примечательно, что взаимосвязь между использованием антибиотиков и риском смерти от болезней сердца и сосудов сохранялась даже когда были приняты во внимание такие факторы, как образ жизни, диета, ожирение и использование других лекарств. Особенно ощутимой эта связь была у женщин пожилого возраста. У них риск смертности в связи с приемом антибиотиков (2-месячный курс) повышался на 58%.

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«Воздействие антибиотиков негативно влияет на баланс и состав микробиома кишечника. Это влияние сохраняется даже после прекращения приема этих лекарств. Неблагоприятные изменения микробиоты кишечника связаны с различными опасными для жизни расстройствами, сердечно-сосудистые заболевания лишь одно из них», - сказал профессор Ци.
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 Теги: Ученые, смерть

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Вчера, 23:54 » Автор: Едгар Букмирза
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