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Названы лучшие лекарственные травы, понижающие давление

Названы лучшие лекарственные травы, понижающие давление Одним из лучших народных средств признана крапива.

Гипертония - очень распространенное на сегодняшний день заболевание, требующее постоянного мониторинга и терапии. Наряду с лекарственными препаратами, стабилизировать повышенное давление помогают травы. Особого внимания в данном вопросе заслуживает крапива, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Living.

Гипертонией страдают люди различных возрастов. С каждым годом эта разновидность болезни сердечно-сосудистой системы «молодеет» и встречается не только у стариков, но и у молодежи. Повышение давления при физических нагрузках или в результате стресса считается нормальной реакцией организма, однако при регулярном его проявлении следует задуматься о состоянии здоровья, так как не исключено развитие гипертонии.

Данное заболевание связано с затруднением циркуляции крови по сосудам в результате образования бляшек на стенках мелких артерий, отвечающих за данный процесс, а это влечет за собой кислородное голодание, а, впоследствии, поражение и сбой функционирования внутренних органов. В пожилом возрасте это способствует развитию атеросклероза с сопутствующими спазмами сосудов, что может стать причиной инсульта или инфаркта.

Гипертоникам назначают лекарственные препараты-стабилизаторы давления, специальную диету и советуют вести ежедневный контроль. Народная медицина тоже не отстает в данном вопросе – седативные травы, обладающие успокаивающим эффектом, могут стать настоящими помощниками людям сповышенным давлением.

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Крапива, например, является кладезем полезных веществ и витаминов, а настои и отвары с ее листьями и соком не только оздоравливают весь организм, но и помогают при гипертонии. При приготовлении целебного снадобья данное растение можно сочетать с другими лекарственными травами, такими как черноголовка, шелковица белая, сушеница топяная, софора, девясил, цветы гречихи, пустырник, багульник, пастушья сумка. Отлично борется с гипертонией смесь отвара крапивы с картофельным соком, медом или кефиром.
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 Теги: давление, травы, крапива

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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