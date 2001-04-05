Раздел: Медицина
Искусственный свет может вредить здоровью, - ученые
Негативное воздействие на организм оказывает даже экран смартфона.
Диабет, проблемы с весом и даже рак - новое исследование показывает, насколько опасными могут быть последствия воздействия искусственных источников света. Его авторы призывают пересмотреть отношение человечества к освещению, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.
С высоты птичьего полёта и даже из космоса по ночам густонаселенные города выглядят очень красиво благодаря активному использованию искусственного освещения.
Историки утверждают, что ярко освещенные улицы снизили уровень преступности и способствовали индустриальному росту, а также позволили человеку вести более активный образ жизни в темное время суток.
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Но мало кто изучает воздействие искусственного света на здоровье. Некоторые эксперты предполагают, что слишком яркое освещение является причиной развития современных эпидемий вроде диабета, ожирения и даже рака.
Диабет, проблемы с весом и даже рак - новое исследование показывает, насколько опасными могут быть последствия воздействия искусственных источников света. Его авторы призывают пересмотреть отношение человечества к освещению, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.
С высоты птичьего полёта и даже из космоса по ночам густонаселенные города выглядят очень красиво благодаря активному использованию искусственного освещения.
Историки утверждают, что ярко освещенные улицы снизили уровень преступности и способствовали индустриальному росту, а также позволили человеку вести более активный образ жизни в темное время суток.
Читайте также: Нейрофизиолог объяснил, как замедлить старение мозга
Но мало кто изучает воздействие искусственного света на здоровье. Некоторые эксперты предполагают, что слишком яркое освещение является причиной развития современных эпидемий вроде диабета, ожирения и даже рака.
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