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Раздел: Медицина  
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Медики назвали болезни, вызываемые шумом на рабочем месте

Медики назвали болезни, вызываемые шумом на рабочем месте Появление некоторых заболеваний стало неожиданным.

Серьезным фактором развивающейся гипертонии, а также роста уровня холестерина в крови американские ученые назвали шум на рабочем месте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Подробности исследования специалистов из США опубликовал Medical News Today. Ученые изучали влияние шума на людей, занятых в промышленном производстве.

Примерно каждый восьмой из работающих в этой сфере сообщил о проблемах со слухом. Выяснилось, что более 50% из их числа столкнулись со временем с проблемами со здоровьем именно из-за воздействия чрезмерного шума на рабочем месте.

«Примерно четверть всех работников подвергалась воздействию громкого шума на рабочем месте. У 24% обнаружилась гипертония. 28% участников продемонстрировали слишком высокий уровень холестерина», — сообщили исследователи.

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По словам ученых, самыми опасными, исходя из вышеназванных параметров, являются производство, строительство и добыча полезных ископаемых. Минимум половина работающих в этих отраслях людей испытывают на себе систематическое воздействие громкого шума.
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 Теги: шум, болезни

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Сегодня, 08:59 » Автор: Евгений Шевченко
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