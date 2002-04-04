Симптомы рака кишечника, о которых полезно знать

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По статистике, составленной экспертами Всемирной организации здравоохранения, кишечник - второй в рейтинге подверженных раку органов в организме человека. На первой строчке этого списка легкие.Рак кишечника диагностируется более, чем у полумиллиона человек со всех уголков планеты. И с каждым годом эта цифра растет, потому как люди в большинстве своем даже не пытаются сохранить здоровье и предупредить страшных заболевания, как рак, например.Как правило, рак кишечника диагностируют уже на 2, 3 и 4 стадии заболевания. То есть, именно тогда, когда человек действительно начинает плохо себя чувствовать и замечает странные симптомы. Но онкологи не прекращают утверждать, что чем раньше поставлен диагноз "онкологическое заболевание", тем больше шансов у пациента быстрее выздороветь и продолжить полноценно жить на этом свете.- схваткообразные боли в животе;- резкая потеря веса;- привкус меди или металла во рту;- кал становится темным, также в нем могут быть вкрапления крови;- хроническое вздутие живота;- нарушение пищеварения, что в результате проявляется в виде тошноты, рвоты, диареи или, наоборот, запоров;- сбой менструального цикла у женщин;- спонтанная непереносимость очень жирной пищи;- стойкая субфебрильная температура;- бледность кожи на лице.Как только вы заметите у себя или у своих близких похожие симптомы из списка, представленного выше, следует незамедлительно пройти медицинское обследование, дабы убедиться в отсутствии злокачественной опухоли, либо своевременно начать лечение рака.